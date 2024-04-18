Що відбувається

Microsoft спостерігає стрімке зростання російських онлайн-кампаній останні 45 днів. Поки що це відбувається повільнішими темпами, ніж на минулих виборах. Але вже можна говорити про те, що процес пішов, і це не поодинокі випадки, а цілеспрямований і тривалий план.

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Пов'язані з Росією акаунти поширюють контент, що розколює американську аудиторію, кажуть аналітики технологічного гіганта. Серед іншого російські боти критикують американську підтримку України.

Хоча російська активність, яку спостерігала Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, вона, ймовірно, посилиться вже найближчим часом.

Повідомлення щодо України – через традиційні ЗМІ та соціальні мережі – набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов'язаних з Росією груп, які ми відстежуємо,

– зазначили в Microsoft.

Найпродуктивніша з таких російських кампаній пов'язана з Адміністрацією президента Росії, додали аналітики.

Інша кампанія спрямована на розміщення дезінформації в інтернеті різними мовами, причому пости зазвичай починаються з того, що нібито викривач або незалежний журналіст публікує контент на відеоканалі. Потім цей контент поширюється мережею сайтів, серед яких "DC Weekly", "Miami Chronical" і "The Intel Drop".

"Зрештою, після того, як наратив циркулює в інтернеті протягом декількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить цю дезінформацію, ймовірно, не знаючи про її першоджерело", – зазначили в Microsoft.

Хакери теж не сплять

Помітне зростання спостерігається й у хакерських атаках російської групи, яку Microsoft відстежує під назвами Star Blizzard і Cold River. Ці кіберзлочинці зосереджуються на атаках на західні аналітичні центри. "Нинішня увага Star Blizzard до американських політичних діячів і політичних кіл може бути першою в серії хакерських кампаній, спрямованих на досягнення результатів Кремля в листопаді", – каже Microsoft.

Цього разу Кремлю на допомогу прийшов і штучний інтелект, що називають однією з ключових проблем. Microsoft заявила, що виявила, що простіші цифрові підробки були більш поширеними, ніж глибокі фейки, а маніпуляції з аудіо мають більший вплив, ніж з відео.

Рідко коли використання національними державами генеративного контенту з використанням штучного інтелекту досягало значного поширення в соціальних мережах, і лише в кількох випадках ми бачили справжній обман аудиторії за допомогою такого контенту,

– зазначили дослідники.

Вони додають, що найпростіші маніпуляції, а не найскладніше застосування ШІ, швидше за все, стануть тими частинами контенту, які матимуть найбільший вплив.

Росія відмовчується

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит Reuters про коментар, але минулого місяця Кремль, як можна було очікувати, заявив, що не буде втручатися в цьогорічні вибори у США. Він також відкинув звинувачення США в тому, що організовував кампанії з метою вплинути на президентські вибори в США в 2016 і 2020 роках.