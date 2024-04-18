Что происходит

Microsoft наблюдает стремительный рост российских онлайн-кампаний последние 45 дней. Пока что это происходит более медленными темпами, чем на прошлых выборах. Но уже можно говорить о том, что процесс пошел, и это не единичные случаи, а целенаправленный и длительный план.

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Связанные с Россией аккаунты распространяют контент, что раскалывает американскую аудиторию, говорят аналитики технологического гиганта. Среди прочего российские боты критикуют американскую поддержку Украины.

Хотя российская активность, которую наблюдала Microsoft, не такая интенсивная, как во время предыдущих выборов, она, вероятно, усилится уже в ближайшее время.

Сообщение по Украине – через традиционные СМИ и социальные сети – набрали обороты за последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и открытых кампаний от по меньшей мере 70 связанных с Россией групп, которые мы отслеживаем,

– отметили в Microsoft.

Самая продуктивная из таких российских кампаний связана с Администрацией президента России, добавили аналитики.

Другая кампания направлена на размещение дезинформации в интернете на разных языках, причем посты обычно начинаются с того, что якобы обличитель или независимый журналист публикует контент на видеоканале. Затем этот контент распространяется сетью сайтов, среди которых "DC Weekly", "Miami Chronical" и "The Intel Drop".

"В конце концов, после того, как нарратив циркулирует в интернете в течение нескольких дней или недель, американская аудитория повторяет и репостит эту дезинформацию, вероятно, не зная о ее первоисточнике", – отметили в Microsoft.

Хакеры тоже не спят

Заметный рост наблюдается и в хакерских атаках российской группы, которую Microsoft отслеживает под названиями Star Blizzard и Cold River. Эти киберпреступники сосредотачиваются на атаках на западные аналитические центры. "Нынешнее внимание Star Blizzard к американским политическим деятелям и политическим кругам может быть первой в серии хакерских кампаний, направленных на достижение результатов Кремля в ноябре", – говорит Microsoft.

На этот раз Кремлю на помощь пришел и искусственный интеллект, что называют одной из ключевых проблем. Microsoft заявила, что обнаружила, что простые цифровые подделки были более распространенными, чем глубокие фейки, а манипуляции с аудио имеют большее влияние, чем с видео.

Редко когда использование национальными государствами генеративного контента с использованием искусственного интеллекта достигало значительного распространения в социальных сетях, и только в нескольких случаях мы видели настоящий обман аудитории с помощью такого контента,

– отметили исследователи.

Они добавляют, что простые манипуляции, а не сложное применение ИИ, скорее всего, станут теми частями контента, которые будут иметь наибольшее влияние.

Россия отмалчивается

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters о комментарии, но в прошлом месяце Кремль, как можно было ожидать, заявил, что не будет вмешиваться в нынешние выборы в США. Он также отверг обвинения США в том, что организовывал кампании с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах.