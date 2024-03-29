Смішна теорія змови каже, що затемнення Сонця 8 квітня стане кінцем світу: які аргументи

Теорії змов захопили наші соцмережі. Деякі люди буквально вишукують привід, щоб вигадати чергову змову уряду, еліт чи рептилоїдів. Не минуло й кількох тижнів після численних припущень про те, що сталося з Кейт Міддлтон, як конспірологи переключилися на зруйнований міст у Балтіморі та майбутнє сонячне затемнення. Останнє, як вони кажуть, призведе до кінця світу.

Сонячне затемнення та перша теорія змови

Повне сонячне затемнення відбудеться в понеділок, 8 квітня, і стане справжнім видовищем для приблизно 44 мільйонів людей, які живуть у межах вузької лінії, що проходитиме через усю Північну Америку. В Україні та Європі його не можна буде спостерігати.

Дивіться також Танення полярних льодів має тривожний вплив на тривалість земного року

Як це часто буває, користувачі YouTube і TikTok вже набудували карколомних теорій, щоб привернути увагу глядачів. Вони вважають, що 8 квітня може буквально стати кінцем світу.

Одне з найпоширеніших тверджень, яке циркулювало в інтернеті протягом останніх кількох місяців, полягає в тому, що сонячне затемнення пройде над шістьма, сімома або вісьмома (залежно від того, кого ви запитаєте) містами під назвою Ніневія в США і Канаді. Тіктокери навіть створили карти, які нібито показують шлях затемнення над цими містами.

Ніневія була містом, яке нібито відвідав біблійний персонаж Йона, єврейський пророк, що жив у 8 столітті до нашої ери. І деякі інфлюенсери в соціальних мережах вважають, що коли Йона був у Ніневії, відбулося затемнення. На їхню думку, це означає, що те ж саме станеться і з сучасними американцями в понеділок.

У США існує кілька сучасних міст, які називається Ніневія. Шлях повного затемнення дійсно проходить над двома такими містами, в Огайо та Індіані, але аж ніяк не над шістьма, сімома чи вісьмома.

Ден МакКлеллан, дослідник Біблії, який часто відповідає на питання про історію релігії в TikTok, створив відео, в яких пояснює, чому ці заяви про пророцтва не мають жодного сенсу, навіть з біблійного погляду. Його власна карта різних міст США з назвою Ніневія, створена на основі даних NASA, показує, що насправді їх лише два.

Той, хто каже, що ці міста потрапляють на шлях повного затемнення – або бреше про те, де вони розташовані, або маніпулює шляхом повного затемнення,

– сказав МакКлеллан у нещодавньому відеоролику.

Повне затемнення також відбудеться в таких місцях, як Санта-Клаус у штаті Індіана, – іронічно зазначають критики цієї теорії. Чи означає це, що Різдво цього року настане раніше?

Це не єдина вигадка

Ще одна річ, на якій, здається, зациклені автори роликів у соцмережах, – це ймовірність виходу з ладу електричних систем разом з інфраструктурою мобільного зв'язку. "Вони кажуть, що треба бути готовими до відключень електроенергії і тому подібного. Перебої з мобільним зв'язком. Купуйте необхідні продукти, дивіться", – сказав один із творців TikTok у нещодавньому відео, показуючи нібито скриншоти різних статей. Але далі у відео стає зрозуміло, чому саме цей автор може бути зацікавлений у поширенні страху перед відключенням електроенергії. Виявляється, він продає ліхтарики та зарядні пристрої для мобільних телефонів.

Сонячні батареї недоступні, чувак, тут є ліхтарик, очевидно. Ви можете зарядити свій телефон на ньому, можете пограти в Angry Birds,

– каже шахрай.

Ці люди вибірково цитують реальні статті і виривають їхні твердження з контексту. Так, деякі невеликі містечка, які рекламували себе як місця для спостереження за сонячним затемненням, мали проблеми з мобільним зв'язком під час пікових туристичних днів у минулому. Однак це саме те, що може статися, коли вежі стільникового зв'язку перевантажені більшою кількістю відвідувачів, ніж зазвичай. Затемнення тут не грає жодної прямої ролі.

Теоретики змови також відзначають, що мери деяких невеликих містечок нібито оголошують про катастрофу напередодні затемнення. Але це, знову ж таки, приклад того, як люди виривають речі з контексту. Влада Дріпінг Спрінгс, штат Техас, рекламувала місто як чудове місце для спостереження за затемненням, і минулого тижня міська рада підписала декларацію про стихійне лихо. Але місто чітко дало зрозуміти, що це лише "розумний крок для мобілізації ресурсів у зв'язку з напливом туристів". "Хоча місто не очікує якихось значних проблем і сподівається, що це буде дивовижний досвід для мешканців і гостей, введення в дію оголошення про катастрофу заздалегідь до події активізує міську команду з управління в надзвичайних ситуаціях, дає дозвіл на надання більшої допомоги в разі потреби, [...] дозволяє Дріппінг Спрінгс оптимізувати процес прийняття рішень, отримати доступ до додаткових ресурсів і координувати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації для ефективного задоволення будь-яких потреб, які можуть виникнути", – йдеться в пресрелізі міста Дріппінг Спрінгс.

За оцінками Департаменту транспорту Техасу, близько мільйона людей відвідають Техас під час сонячного затемнення, і такий наплив може створити навантаження на інфраструктуру крихітних містечок. Департамент внутрішньої безпеки та управління в надзвичайних ситуаціях Нью-Йорка провів у середу пресконференцію, присвячену можливому відключенню мобільного зв'язку та електроенергії під час затемнення, оскільки ці системи зазнають навантаження від напливу відвідувачів.

За словами чиновників, у понеділок кемпінги штату Нью-Йорк будуть заповнені на 93%, а це означає, що всі ці маленькі містечка можуть відчути перевантаження систем зв'язку.

Крах симуляції Землі

Існують також і більш "науково-фантастичні" прогнози про кінець світу, оскільки деякі люди наполягають на тому, що біблійні пророцтва, які поширюються навколо, пов'язані з крахом нашої "симуляції". Ці коментарі пов'язані з вірою в те, що наш Всесвіт насправді є великою комп'ютерною симуляцією. Це досить давня теорія, яку раніше висловлював навіть Ілон Маск.

Автори цих теорій використовують дивні математичні розрахунки, щоб нібито довести, що ми живемо в симуляції через нібито особливі часові проміжки, в які відбудеться затемнення.

Проблема в тому, що немає способу перевірити теорію симуляції. Але що ми знаємо точно, так це те, що затемнення відбуваються в певний час завдяки орбітам Землі та Місяця.