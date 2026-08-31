Тім Кук попрощався з посадою CEO Apple і звернувся до працівників

31 серпня став останнім днем Тіма Кука на посаді генерального директора Apple. Напередодні зміни керівництва він звернувся до працівників компанії та її багатомільйонної спільноти.

Тім Кук завершив свою роботу на посаді генерального директора Apple. Уже 1 вересня керувати компанією почне Джон Тернус, який до цього очолював напрям апаратної інженерії Apple. Про це пише Macrumors.

Що сказав Тім Кук у свій останній день?

Напередодні передачі повноважень Кук звернувся до співробітників компанії з великим прощальним листом. Повний текст його внутрішнього звернення отримало видання 9to5Mac, а згодом про нього повідомило MacRumors.

У своєму посланні Кук назвав цей день моментом, про який він завжди знав, що рано чи пізно він настане. Водночас, за його словами, усвідомити, що цей момент уже настав, виявилося непросто.

Сьогодні мій останній день на посаді CEO Apple. Я завжди знав, що колись цей момент настане, але все одно важко повірити, що він уже настав і я пишу ці слова, – зазначив Кук.

Він також подякував співробітникам за підтримку та роки спільної роботи. За словами керівника, саме команда Apple стала головною причиною його успіху.

"Правда в тому, що все, що можна сказати про мій успіх, я знаю, стало можливим завдяки вам. Ви допомогли мені розкрити найкраще в собі", – написав Тім Кук.

Apple – це більше, ніж фінансові звіти

У своєму листі Кук окремо зупинився на корпоративній культурі Apple. Він зазначив, що найбільше пишається не лише тим, що можна побачити у фінансових звітах компанії. На його думку, Apple має особливу атмосферу, яка дозволила компанії досягти значно більшого, ніж міг би зробити будь-який окремий працівник чи керівник.

"Я найбільше пишаюся тим, чого не може передати жоден річний звіт. Це місце є доказом того, що культура перемагає все", – йдеться у зверненні.

Кук наголосив, що співробітників Apple об'єднує переконання у важливості їхньої роботи та відповідальність за вплив, який продукти компанії мають на світ. За його словами, Apple прагне не просто створювати технології, а залишати світ кращим, ніж він був раніше. Саме ця спільна мета, на думку Кука, стала однією з головних причин успіху корпорації.

Він також згадав відому фразу Стіва Джобса про бажання залишити "вм'ятину у Всесвіті". Кук вважає, що Apple змогла досягти цього завдяки людям, які працювали в компанії, їхнім цінностям і спільному баченню світу.

"Разом ми створили щось набагато більше, ніж будь-хто з нас міг уявити або зробити самотужки. І в цьому секрет нашого успіху. Ми допомагаємо одне одному ставати кращими. Ми підтримуємо одне одного", – зазначив він.

Кук не залишає Apple

Попри завершення роботи на посаді генерального директора, Тім Кук не йде з Apple. У своєму зверненні він прямо наголосив, що залишиться частиною компанії, хоча й залишає посаду, яку, за власними словами, дуже любив.

"Як ви знаєте, я не залишаю Apple. Але я відходжу від ролі, яку дуже глибоко любив", – написав Кук.

Він визнав, що буде сумувати за щоденною роботою та керівництвом командою. Водночас Кук заявив, що повністю спокійний щодо свого рішення передати управління компанією новому керівнику.

Після зміни посади Кук стане виконавчим головою Apple. Він планує продовжувати працювати в компанії та залишатися її частиною. Наприкінці листа колишній CEO також зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість бачити колег уже у своїй новій ролі – в Apple Park та під час поїздок світом.

Чому керувати Apple почне Джон Тернус?

Новим генеральним директором Apple стане Джон Тернус, який раніше відповідав за напрям апаратної інженерії компанії.

У своєму прощальному листі Тім Кук особливо тепло висловився про свого наступника. Він назвав Тернуса блискучим, чудовим і надзвичайно здібним керівником. "Я знаходжу величезний спокій у тому, що передаю кермо людині настільки блискучій, чудовій і здібній, як Джон", – зазначив Кук.

За словами колишнього CEO, небагато людей настільки добре розуміють, що потрібно для створення продуктів, здатних змінювати світ. "Мало хто так добре, як Джон, розуміє, що потрібно для створення продуктів, які змінюють світ. Я надзвичайно радий його лідерству", – додав Кук.

Передача керівництва Джону Тернусу відбувається 1 вересня. Таким чином завершується ціла епоха, протягом якої Тім Кук очолював одну з найдорожчих і найвпливовіших технологічних компаній світу.

Окреме звернення до спільноти Apple

В останній день на посаді CEO Тім Кук звернувся не лише до працівників, а й до користувачів та всієї спільноти Apple.

У повідомленні в соціальних мережах він написав, що його посада змінюється, але ставлення до людей, які підтримують компанію, залишиться незмінним. "Посилаю багато любові спільноті Apple у мій останній день на посаді CEO. Завтра моя посада зміниться, але любов, яку я відчуваю до спільноти Apple, ніколи не зміниться", – написав Кук.

Він подякував користувачам за постійне натхнення та наголосив, що його вдячність не має меж.

"Дякую вам за те, що ви постійно надихаєте мене. Моя вдячність безмежна, і я з нетерпінням чекаю наступного розділу", – додав він.

Таким чином, останній день Тіма Кука на посаді генерального директора Apple став не просто формальною передачею керівництва. У своїх зверненнях він підбив підсумки роботи, подякував команді та дав зрозуміти, що його зв'язок із компанією не припиняється.

Що ще відомо про зміни в Apple?

Напередодні зміни генерального директора Bloomberg опублікував великий матеріал про Тіма Кука та Джона Тернуса. У ньому, зокрема, з'явилися нові подробиці щодо скорочень у командах, які працювали над гарнітурою Apple Vision Pro.

За інформацією журналіста Марка Гурмана, скорочення торкнулися не лише окремих підрозділів, про які повідомлялося раніше. Під них також потрапили працівники, пов'язані з безпекою пристрою, аудіоінженерією, інтеграцією Siri, тестуванням та операційною системою visionOS.

Крім того, Гурман повідомив про вакансію Apple для керівника особистої охорони. Серед вимог до кандидата – здатність здійснювати піші походи та переносити тривалі переходи протягом кількох кілометрів у складних природних умовах.

Тім Кук відомий своєю любов'ю до походів і національних парків США. Тому Марк Гурман припустив, що ця вакансія може бути пов'язана саме з ним, особливо з огляду на те, що після завершення роботи на посаді CEO Кук потенційно матиме більше часу для подорожей і відпочинку на природі.

Водночас головна зміна для Apple відбудеться вже 1 вересня. Джон Тернус офіційно перебере управління компанією, тоді як Тім Кук залишиться в її структурі як виконавчий голова.

Для Apple починається новий етап, але сам Кук у своєму останньому зверненні дав зрозуміти, що не прощається з компанією. Змінюється лише його роль.