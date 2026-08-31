Тим Кук завершил свою работу на посту генерального директора Apple. Уже 1 сентября руководство компанией возьмет на себя Джон Тернус, который до этого возглавлял подразделение аппаратной инженерии Apple. Об этом сообщает Macrumors.

Что сказал Тим Кук в свой последний день?

Накануне передачи полномочий Кук обратился к сотрудникам компании с большим прощальным письмом. Полный текст его внутреннего обращения получило издание 9to5Mac, а впоследствии о нем сообщил MacRumors.

В своем послании Кук назвал этот день моментом, о котором он всегда знал, что рано или поздно он наступит. В то же время, по его словам, осознать, что этот момент уже наступил, оказалось непросто.

Сегодня мой последний день на посту генерального директора Apple. Я всегда знал, что когда-нибудь этот момент наступит, но все равно трудно поверить, что он уже наступил и я пишу эти слова, – отметил Кук.

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Он также поблагодарил сотрудников за поддержку и годы совместной работы. По словам руководителя, именно команда Apple стала главной причиной его успеха.

"Правда в том, что все, что можно сказать о моем успехе, я знаю, стало возможным благодаря вам. Вы помогли мне раскрыть лучшее в себе", – написал Тим Кук.

Apple – это больше, чем финансовые отчеты

В своем письме Кук отдельно остановился на корпоративной культуре Apple. Он отметил, что больше всего гордится не только тем, что можно увидеть в финансовых отчетах компании. По его мнению, в Apple царит особая атмосфера, которая позволила компании достичь гораздо большего, чем смог бы сделать любой отдельный сотрудник или руководитель.

"Я больше всего горжусь тем, почему ни один годовой отчет не может передать это. Это место – доказательство того, что культура побеждает все", – говорится в обращении.

Кук подчеркнул, что сотрудников Apple объединяет убежденность в важности их работы и ответственность за то влияние, которое продукты компании оказывают на мир. По его словам, Apple стремится не просто создавать технологии, а делать мир лучше, чем он был раньше. Именно эта общая цель, по мнению Кука, стала одной из главных причин успеха корпорации.

Он также упомянул известную фразу Стива Джобса о желании оставить "след во Вселенной". Кук считает, что Apple смогла достичь этого благодаря людям, работавшим в компании, их ценностям и общему видению мира.

"Вместе мы создали нечто гораздо большее, чем кто-либо из нас мог представить или сделать в одиночку. И в этом секрет нашего успеха. Мы помогаем друг другу становиться лучше. Мы поддерживаем друг друга", – отметил он.

Кук не уходит из Apple

Несмотря на завершение работы в должности генерального директора, Тим Кук не уходит из Apple. В своем обращении он прямо подчеркнул, что останется частью компании, хотя и покидает должность, которую, по его собственным словам, очень любил.

"Как вы знаете, я не ухожу из Apple. Но я ухожу с должности, которую очень глубоко любил", – написал Кук.

Он признал, что будет скучать по повседневной работе и руководству командой. В то же время Кук заявил, что полностью спокоен в отношении своего решения передать управление компанией новому руководителю.

После смены должности Кук станет исполнительным председателем Apple. Он планирует продолжать работать в компании и оставаться ее частью. В конце письма бывший генеральный директор также отметил, что с нетерпением ждет возможности видеться с коллегами уже в своей новой роли – в Apple Park и во время поездок по миру.

Почему управлять Apple начнет Джон Тернус?

Новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус, который ранее отвечал за направление аппаратной инженерии компании.

В своем прощальном письме Тим Кук особенно тепло отозвался о своем преемнике. Он назвал Тернуса блестящим, замечательным и чрезвычайно способным руководителем. "Мне доставляет огромное успокоение то, что я передаю бразды правления человеку, столь блестящему, замечательному и способному, как Джон", – отметил Кук.

По словам бывшего генерального директора, немногие люди настолько хорошо понимают, что нужно для создания продуктов, способных менять мир. "Мало кто так хорошо, как Джон, понимает, что нужно для создания продуктов, которые меняют мир. Я чрезвычайно рад его лидерству", – добавил Кук.

Передача руководства Джону Тернусу состоится 1 сентября. Таким образом завершается целая эпоха, в течение которой Тим Кук возглавлял одну из самых дорогих и влиятельных технологических компаний мира.

Отдельное обращение к сообществу Apple

В последний день на посту генерального директора Тим Кук обратился не только к сотрудникам, но и к пользователям и всему сообществу Apple.

В сообщении в социальных сетях он написал, что его должность меняется, но отношение к людям, поддерживающим компанию, останется неизменным. "Посылаю много любви сообществу Apple в мой последний день на посту генерального директора. Завтра моя должность изменится, но любовь, которую я испытываю к сообществу Apple, никогда не изменится", – написал Кук.

Он поблагодарил пользователей за постоянное вдохновение и подчеркнул, что его благодарность не знает границ.

"Спасибо вам за то, что вы постоянно вдохновляете меня. Моя благодарность безгранична, и я с нетерпением жду следующей главы", – добавил он.

Таким образом, последний день Тима Кука на посту генерального директора Apple стал не просто формальной передачей руководства. В своих обращениях он подвел итоги работы, поблагодарил команду и дал понять, что его связь с компанией не прерывается.

Что еще известно о изменениях в Apple?

Накануне смены генерального директора Bloomberg опубликовал большой материал о Тиме Куке и Джоне Тернусе. В нем, в частности, появились новые подробности о сокращениях в командах, работавших над гарнитурой Apple Vision Pro.

По информации журналиста Марка Гурмана, сокращения коснулись не только отдельных подразделений, о которых сообщалось ранее. Под сокращения также попали сотрудники, связанные с безопасностью устройства, аудиоинженерией, интеграцией Siri, тестированием и операционной системой visionOS.

Кроме того, Гурман сообщил о вакансии Apple на должность руководителя личной охраны. Среди требований к кандидату – способность совершать пешие походы и выдерживать длительные переходы протяженностью в несколько километров в сложных природных условиях.

Тим Кук известен своей любовью к походам и национальным паркам США. Поэтому Марк Гурман предположил, что эта вакансия может быть связана именно с ним, особенно учитывая, что после завершения работы в должности CEO у Кука потенциально будет больше времени для путешествий и отдыха на природе.

В то же время главное изменение для Apple произойдет уже 1 сентября. Джон Тернус официально возьмет на себя управление компанией, тогда как Тим Кук останется в ее структуре в качестве исполнительного председателя.

Для Apple начинается новый этап, но сам Кук в своем последнем обращении дал понять, что не прощается с компанией. Меняется лишь его роль.