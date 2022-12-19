TikTok і Huawei масово звільняють російських працівників

TikTok звільнив більшу частину співробітників з офісу в Москві, а Huawei закриває російський підрозділ із продажу телекомунікаційного обладнання, де працювали близько двох тисяч осіб.

Причини таких змін компанії не називають, але, ймовірно, полягають вони не в бажанні приєднатися до санкцій США та ЄС, а в складнощах ведення бізнесу. Після російського вторгнення бренди, що залишаються на території цієї країни, стикаються з логістичними, фінансовими та іншими проблемами, пише 24 канал.

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TikTok звільняє працівників

Московський офіс TikTok скоротив кілька сотень співробітників, повідомляє Forbes (російська редакція). Перед цим від внутрішніх джерел надійшла інформація, нібито без роботи залишилися 500 осіб і лише 10 зберегли свої посади, однак офіційний представник компанії каже, що звільнених "набагато менше, ніж 500", а тих, кого не торкнулися зміни, "набагато більша, ніж 10".

Цілком імовірно, що когось могли перевести до офісу в Дубаї, де працюють фахівці команди геймінгу TikTok. Одне з джерел стверджує, що керівництво також пропонувало співробітникам релокацію в Казахстан, де компанія відкрила новий офіс. Однак на це начебто майже ніхто не погодився, оскільки "зарплати там відповідали б рівню заробітків у країні".

Підрозділ TikTok у Росії займався розвитком соцмережі у Східній Європі. Разом із тим з березня 2022 року для самих росіян закрили можливість публікувати новий контент або вести прямі ефіри.

Huawei ще більше згортає бізнес

Тим часом російське пропагандистське видання "Коммерсантъ" написало, що Huawei вже з 1 січня закриває російський підрозділ із продажу телекомунікаційного обладнання, де працює близько двох тисяч осіб. Структура Enterprise Business Group відповідала за постачання систем зберігання даних, телекомунікаційного обладнання та інших рішень для корпоративних клієнтів.

Усім працівникам запропонували звільнитися або ж переїхати до офісів компанії в інших країнах. За даними неназваного джерела, більшість співробітників ухвалили рішення піти.