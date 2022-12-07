Програма створена розробником Нілом Агарвалом, який описує себе як розробника з пристрастю до креативного кодування. Знайти й скористатися цікавою іграшкою можна цим посиланням.

Цікаво Кількість астероїдів, які потенційно загрожують Землі, перевищила 30 тисяч – усі летять сюди

Як це працює

Спочатку ви вибираєте склад астероїда: залізо, золото, камінь, вуглець чи лід.

Після цього можна вибрати його розмір – від 1 метра до 1,5 кілометра.

Третій доступний показник – кут падіння.

Зазначимо, що одним із найнебезпечніших кутів падіння астероїдів, за даними вчених, є 60 градусів. Саме так упав найвідоміший у світі астероїд, що вбив динозаврів.

Тепер клікніть мишкою на точку, в яку хочете спрямувати віртуальний астероїд і натисніть кнопку запуску "Launch Asteroid".

Система враховує всі показники для надзвичайно точної оцінки шкоди, яку спричинить астероїд, враховуючи кількість смертей, розмір кратера, зону ураження, швидкість вогняної кулі, ударної хвилі та вітру, схожого на мегаторнадо. Крім того, будуть враховані й інші наслідки, як-от руйнівні землетруси.

Наприклад, якщо скинути залізний астероїд діаметром 1,5 кілометра під кутом 60 градусів на Москву, від неї не залишиться нічого. Кратер, глибиною в кілометр, значно перевищить розміри самого міста в діаметрі, знищивши кілька сусідніх населених пунктів. Вогняна куля при цьому буде шириною в 144 кілометри, зачепивши 20 188 864 росіян та людей. Одяг загорятиметься в радіусі 684 кілометрів від місця падіння.

Результати гіпотетичного падіння астероїда на Москву / Скриншоти 24 каналу

В інформаційному блоці доступне гортання вниз. Симулятор не просто повідомить, скільки людей загинуть під час удару або згорять у вогняній кулі, а й також розповість, скільки жителів планети можуть отримати пошкодження легенів або вух у результаті ударної хвилі