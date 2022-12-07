Программа создана разработчиком Нилом Агарвалом, описывающим себя как разработчика со страстью к креативному кодированию. Найти и воспользоваться интересной игрушкой можно по этой ссылке.

Интересно Количество астероидов, потенциально угрожающих Земле, превысило 30 тысяч – все летят сюда

Как это работает

Сначала вы выбираете состав астероида: железо, золото, камень, углерод или лед.

После этого можно выбрать его размер – от 1 до 1,5 километра.

Третий доступный показатель – угол падения.

Отметим, что одним из самых опасных углов падения астероидов, по данным ученых, является 60 градусов. Именно так упал самый известный в мире астероид, убивший динозавров.

Теперь кликните мышкой на точку, в которую хотите направить виртуальный астероид и нажмите кнопку запуска "Launch Asteroid".

Система учитывает все показатели для чрезвычайно точной оценки вреда, который нанесет астероид, учитывая количество смертей, размер кратера, зону поражения, скорость огненного шара, ударной волны и ветра, похожего на мегаторнадо. Кроме того, будут учтены и другие последствия, такие как разрушительные землетрясения.

К примеру, если сбросить железный астероид диаметром 1,5 километра под углом 60 градусов на Москву, от нее не останется ничего. Кратер, глубиной в километр, значительно превысит размеры города в диаметре, уничтожив несколько соседних населенных пунктов. Огненный шар при этом будет шириной в 144 километра, зацепив 20 188 864 россиян и людей. Одежда будет загораться в радиусе 684 километрова от места падения.

Результаты гипотетического падения астероида на Москву / Скриншоты 24 канала

В информационном блоке доступно пролистывание вниз. Симулятор не просто сообщит, сколько людей погибнет во время удара или сгорит в огненном шаре, но также расскажет, сколько жителей планеты могут получить повреждение легких или ушей в результате ударной волны.