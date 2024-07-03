Дивіться як раптовий торнадо підкидає в повітря автівку, наче це іграшка

У США цього тижня неспокійно через погодні умови. Торнадо у Флориді підняв пікап, що стояв на стоянці вживаних автомобілів, і викинув його на сусідню дорогу.

Що сталося

Місцевий телеканал повідомив, що це сталося 28 червня. Торнадо категорії EF-1 пронісся над Джексонвіллем, штат Флорида.

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Смерч пройшов над стоянкою вживаних автомобілів на узбіччі головної дороги. Коли швидкість вітру сягала понад 160 кілометрів на годину, білий пікап, виставлений на продаж, підняло і викинуло на дорогу. Пікап приземлився на середній смузі. На щастя, водії, що їхали в цей час дорогою, уникнули удару.

Відео інциденту почало поширюватися в соціальних мережах. На кадрах видно, що вітер кілька разів крутить машиною, а потім кидає її на дорогу, перегороджуючи шлях зустрічному транспорту, й змушуючи одного з водіїв натиснути на гальма, коли пікап приземлився перед ним.

Дивіться як торнадо підіймає машину: відео

На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що шторм знеструмив понад 7000 жителів Флориди, зірвав дахи з будинків і вирвав з корінням дерева.

Зараз у США сезон ураганів. Щороку країна переживає численні шторми, багато з яких супроводжуються торнадо. Цього року ще задовго до приходу першого урагану вчені попередили, що слід очікувати, що цьогорічний сезон буде сильнішим, ніж попередні. Це обумовлено зміною клімату.