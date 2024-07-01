Як це було

Власників звуть Шон Стівенс-Уейл і Кендал Кроуфорд. Вони попросили батька Кендал побудувати для щурів маленькі електромобілі з педалями, розмір який співставний з розміром щурячих лапок. Ці педалі дозволяють їхати вперед і повертати вліво або вправо.

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Тварин звуть Кузко та Кронк. У перший же день вони навчилися натискати середню педаль, щоб рухатися вперед, тож господарі вирішили навчити їх повертати вліво і вправо, що щури освоїли за тиждень.

Тепер тваринки можуть їздити по вітальні у довільному порядку, щоб дістатися до людини, яка тримає в руках ласощі. Якщо вони застрягли, то знають, як розвернути транспортний засіб, щоб поїхати в потрібному напрямку.

Персоналізовані щурячі автомобілі Кузко і Кронка виглядають як маленькі акваріуми, декоровані під таксі, й мають працюючі фари та задні ліхтарі. Щури можуть застрибувати й вистрибувати з них за власним бажанням, оскільки позаду немає жодної перегородки.

Попереду перегородка є і вона має невеликий проріз, щоб щури могли хапати свою винагороду, коли досягли мети.

Розумні щури

Кендал Кроуфорд каже, що вони знайшли обох щурів у притулку, куди прийшли, щоб узяти якусь домашню тваринку. На той момент вони ще не визначилися, кого саме хочуть, аж тут побачили цих двох, які виглядали як "щури, яких можна знайти в каналізації". Однак вони виглядали дуже дружніми, ніби прикипіли одне до одного, тож подружжя вирішило забрати обох.



Обидва автомобілі / Кадр з сюжету CTV News

Господарі кажуть, що тварини вже давно адаптувалися до нового дому й почуваються дуже добре.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.