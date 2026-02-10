Безпілотники на підході: Toyota і Ponyai почали спільне виробництво для Китаю

Toyota разом із Pony.ai запустили масове виробництво автономних роботаксів, створених на базі електромобіля bZ4X. Перший такий роботаксі вже зійшов з конвеєра та готується до виходу на маршрути в китайських містах, а до кінця року компанії планують випустити понад тисячу таких автомобілів.

Toyota та китайська компанія Pony.ai, що спеціалізується на автономному водінні, досягли важливої віхи в комерційному масштабуванні роботаксів. Перший серійний bZ4X Robotaxi спільної розробки щойно зійшов з виробничої лінії і готовий до експлуатації у великих містах Китаю. Про це пише Engadget.

Дивіться також Toyota представила новий суперкар – потужний гібрид для доріг

Що відомо про запуск серійного виробництва роботаксів?

Ця модель є однією з трьох, які Pony.ai планує використовувати для роботаксів у першому ешелоні китайських мегаполісів, включно з Пекіном і Шанхаєм. Раніше два інші автомобілі вже використовувалися в рамках сервісу виклику автономних таксі Pony.ai, а bZ4X Robotaxi поступово приєднається до комерційної служби.

Toyota представила стандартний bZ4X як серійний електромобіль раніше, і ця модель доступна для покупки широким колом споживачів. У версії Pony.ai вона оснащена системою автономного водіння Gen-7, яка включає автоматичне розблокування через Bluetooth, голосову взаємодію всередині салону, інтегровані сервіси онлайн-музики та вдосконалені алгоритми гальмування й прискорення, що зменшують симптоми рухової хвороби у пасажирів.

Як пише PRnewswire, у 2026 році партнери планують виробити понад 1 000 bZ4X роботаксів, які потім поступово вводитимуться в експлуатацію у великих китайських містах. Pony.ai прагне розширити свою автономну флотилію до 3 000 автомобілів до кінця року, що стане значним кроком у розвитку комерційних послуг автономного таксі.

Це результат довготривалої співпраці між Toyota і Pony.ai, яка розпочалася ще у 2019 році та включає як технологічну інтеграцію, так і спільні виробничі плани. У Китаї виробництво здійснюється спільно з GAC Toyota, що дозволяє поєднувати досвід Toyota у масовому виробництві з передовою автономною технологією Pony.ai.

Gen-7 система автономного водіння Pony.ai і подібні моделі демонструють, як технологія Level-4 може масштабуватися для використання у щоденному транспортному сервісі. Окрім Toyota, компанія розробила інші роботаксі разом із партнерами, такими як BAIC та GAC Aion, що свідчить про широку екосистему автономного транспорту в Китаї, яка стрімко розвивається.