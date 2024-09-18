Toyota Sienna подзвонить водіям, якщо вони забудуть дитину в гарячій машині

Усі знають, що не можна залишати дітей у гарячій машині, але це не означає, що всі завжди про це пам'ятають. До того ж не кожен справді розуміє, наскільки гарячою може бути автівка, навіть коли на вулиці не так вже й тепло. Щоб допомогти з цим, виробники почали додавати функції, які нагадують перевірити заднє сидіння, коли водій паркується. Toyota зробила ще один крок уперед.

Як це працюватиме

Advanced Rear Seat Reminder використовує радар міліметрового діапазону хвиль усередині автомобіля, щоб перевіряти рух після того, як транспортний засіб був припаркований. Якщо система вважає, що власник залишив когось позаду, вона надсилає сповіщення.

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Якщо автомобіль зафіксує певний порядок дій, характерний для покидання машини водієм, а потім усе одно відчує рух усередині, система увімкне аварійну світлову сигналізацію та видасть звуковий сигнал.

Через 90 секунд, якщо ви все ще не повернулися, щоб перевірити автомобіль, а рух все ще зафіксовано, він подасть вам сигнал на смартфон.

Для цього навіть не потрібен додаток Toyota, адже Sienna відправить текстове повідомлення на номер телефону, пов'язаний з обліковим записом. Але якщо ви все ж маєте фірмовий застосунок, то також отримаєте пуш-сповіщення у ньому.

Якщо ви не зреагуєте навіть тепер, автомобіль почне телефонувати.

Цю опцію можна буде також використовувати для домашніх улюбленців, адже їх не менш часто залишають замкненими в машинах, припаркованих на пекучому сонці.

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