Компанія каже, що дизайн Theory 1 натхненний минулим Lotus, зокрема, гоночним болідом Формули-1 Type 72, хоча впізнати в ньому якісь елементи з тієї машини вкрай важко. Тут нібито також присутні натяки на спорткар Esprit, виробництво якого тривало майже три десятиліття й завершилось у 2004 році. Але й у цьому випадку незрозуміло, що компанія мала на увазі, адже ці автомобілі абсолютно не схожі. Натомість виробник показує щось зовсім несхоже, особливо всередині.

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Як виглядає новий концепт

Імовірно, під схожістю з гоночними автомобілями компанія має на увазі той факт, що Theory 1 отримав центральне розташування крісла водія. По обидва боки від нього вмістили ще по одному сидінню, як у легендарному McLaren F1.

Виглядаюсь вони не дуже зручними: їхній корпус, з'єднаний з центральною карбоновою "мушлею" автомобіля, виготовлений із якогось твердого матеріалу, схожого на пластик чи метал, але в кольорі, що імітує камінь з білими вкрапленнями (він присутній по всьому салону). Окремі частини сидінь покриті тоненьким шаром м'якшого матеріалу, але цього навряд чи буде достатньо для комфортного сидіння.



Lotus Theory 1 усередині не виглядає комфортним автомобілем для тривалої поїздки / Фото Lotus

Окреме питання виникає до підголівників, які виглядають так, наче зроблені з металевих тросів. Навряд чи це так (швидше всього, це тканинні канати, які, переплітаючись, утворюють сітку). Але в будь-якому випадку, це, мабуть, вельми незручно для голови, якщо ви збираєтесь провести в цьому автомобілі хоча б годину.

У секції підголівників також розмістилися динаміки аудіосистеми. Судячи з усього, це жовті заглибини в бокових сегментах.



Підголівники Lotus Theory 1 / Фото Lotus

Компанія також додала двері, що відкриваються доверху й мають форму, схожу на ромб, зігнутий навпіл посередині. Щось схоже можна побачити у Koenigsegg, але у випадку Theory 1 вони відкриваються назад, а не вперед, як на шведських гіперкарах.



Двері Lotus Theory 1 відкривають назад і доверху / Фото Lotus

Всередині лишили тільки мінімум найнеобхіднішого, відповідно до філософії засновника Lotus Коліна Чепмена про продуктивність за рахунок полегшення.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Характеристики й технології

Lotus не повідомив, скільки важить концепт, але сказав, що цільова вага не перевищує 1600 кілограмів, що вражає, враховуючи електричну силову установку. Вона оснащена батареєю ємністю 70 кіловат-годин, системою повного приводу з двома електродвигунами та піковою потужністю 987 кінських сил, що вдвічі менше, ніж у гіперкара Evija. Заявлені характеристики включають час розгону від 0 до кілометрів на годину за менш як 2,5 секунди, а також максимальну швидкість 321 кілометр на годину й запас ходу 402 кілометри.

Інші технології включають активну аеродинаміку, камери та датчики для системи автономного водіння, які складаються, коли не використовуються, а також шини Pirelli P Zero Elect. Вони спеціально розроблені для електромобілів і відрізняються високою ефективністю в поєднанні з низьким рівнем шуму. Цікавим елементом салону є кнопки на вимогу, які розміщені на так званому "реактивному текстилі" і з'являються лише тоді, коли це необхідно.

Lotus не повідомив, чи піде Theory 1 у виробництво, хоча елементи з нього, ймовірно, з'являться на майбутніх моделях бренду.

Lotus Theory 1 / Фото Lotus