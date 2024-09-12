Що ми знаємо про Rezvani Vengeance

Автомобіль оснащений сталевими бамперами, які можуть виконувати роль таранів, броньованим захистом та військовими шинами. Але те, що він був розроблений таким міцним і брутальним не означає, що Vengeance призначений для зони бойових дій. Його цільова аудиторія – це багатії, які можуть дозволити собі автівку за кілька сотень тисяч доларів, але, ймовірно, бояться за свою безпеку.

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Базова версія Rezvani Vengeance / Фото Rezvani



Базова версія Rezvani Vengeance / Фото Rezvani

Rezvani також випустила більш розкішну версію, відому як Vengeance Executive Edition. Вона поєднує в собі суворий зовнішній вигляд стандартного Vengeance з розкішшю, яку можна знайти в приватному літаку.

Серед особливостей цього автомобіля – оббивка стелі, що імітує зоряне світло, а також вбудований бар і піднос для закусок, вбудований телевізор, вбудовані планшети і холодильник. Стандартні сидіння другого і третього рядів також замінюють відкидні сидіння з електронними підставками для ніг.



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani

До комплектації Vengeance Executive Edition можна також додати куленепробивне скло, посилену підвіску, захист дна, який може витримати вибух під автомобілем, відеоспостереження з нічним баченням, переговорний пристрій, вбудований сейф, аптечки, протигази, бронежилети, шоломи та багато іншого.

Інші опції включають вбудований акумуляторний блок і сонячні панелі, які забезпечують понад 1 000 Вт автономної енергії, а також комплект для накачування/здуття шин.



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani



Rezvani Vengeance Executive Edition / Фото Rezvani

Стандартний Vengeance коштує від 249 000 доларів, але компанія не каже, скільки коштує Vengeance Executive Edition. Додавання пакету розкоші до обох автомобілів коштує 95 000 доларів.

Варіанти силових агрегатів не відрізняються від донорського Cadillac. Покупці можуть обрати 6,2-літровий V8 потужністю 420 к.с. або 3,0-літровий турбодизель потужністю 277 к.с. Обидва агрегати працюють з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Задній привід є стандартним, а також доступний повний привід.



Rezvani Vengeance / Фото Rezvani

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