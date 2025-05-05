Трамп згортає плани NASA щодо Місяця, хоча майбутній директор агентства обіцяв, що цього не буде

Адміністрація Трампа запропонувала новий бюджет, що може різко змінити пріоритети NASA – зменшити фінансування місій на Місяць і переорієнтувати зусилля агентства на Марс. Це суперечить попереднім обіцянкам майбутнього очільника агентства зберегти місячну програму.

Що відбувається з NASA

Білий дім оголосив про плани скоротити програму NASA з дослідження Місяця. У новому проєкті бюджету адміністрація Дональда Трампа пропонує істотні урізання фінансування, які можуть серйозно вдарити по наукових і дослідницьких ініціативах агентства. Згідно з даними Планетарного товариства, NASA втратить 24% бюджету – близько 6 мільярдів доларів, що стане найбільшим річним скороченням в історії США, повідомляє 24 Канал.

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Попри те що космічна і земна науки втратять найбільше, напрямок пілотованих польотів отримає приблизно 1 мільярд доларів додатково – для "нових інвестицій у програми, орієнтовані на Марс". Така зміна акцентів, як випливає з документа, відображає прагнення Трампа перенести фокус із Місяця на Червону планету.

У пропозиції йдеться про припинення фінансування наддорогих і вже затягнутих проєктів, таких як ракета Space Launch System (SLS) і космічна капсула Orion після місії Artemis 3. Остання має вперше за понад 50 років повернути людей на Місяць, а її запуск попередньо запланований на 2027 рік. Також пропонується скасувати будівництво місячної орбітальної станції NASA Gateway, місію з повернення зразків з Марса та значно скоротити діяльність на борту Міжнародної космічної станції.

У документі зазначено, що бюджет забезпечить "перехід до більш економічно ефективних комерційних рішень для місячних польотів", які мали б прийти на зміну SLS і Orion, фінансованим державою. Такий підхід може принести суттєві вигоди Ілону Маску та його компанії SpaceX.

Ілон Маск зрадіє

Раніше Маск відкрито критикував програму Artemis, назвавши Місяць "відволікаючим фактором", і заявив, що головною метою має бути Марс. Його кораблі Dragon і ракети Falcon уже використовуються NASA для доставки астронавтів на МКС, а Starship досі розробляється для майбутніх більш тривалих польотів.

Якщо цей бюджет буде прийнято в запропонованому вигляді, компанія Маска може отримати величезну вигоду у вигляді нових замовлень. Крім того, сам Маск потішить свою давню мрію про Марс, яку він обіцяє здійснити вже не один рік.

Що кажуть в уряді

Остаточне рішення ще не ухвалене. Програма Artemis має широку двопартійну підтримку в Конгресі, і скасування її на такому етапі може викликати жорсткий опір законодавців. Вони вже попередили, що це буде серйозною помилкою.

Джаред Айзекман – майбутній глава NASA, мільярдер і астронавт SpaceX – висловив думку, що програми з дослідження Місяця й Марса можуть співіснувати. На слуханнях у Конгресі він заявив, що не збирається скасовувати польоти до Місяця та не буде припиняти програми SLS і Orion. Але зараз його позиція щодо нового курсу Трампа і запропонованого бюджету є невідомою.

Схоже, попереду гострі дискусії у Конгресі, а майбутнє місячної програми знову під загрозою.