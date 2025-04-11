NASA на службі у SpaceX

Хоча кандидат на посаду керівника NASA Джаред Айзекман днями дав чітко зрозуміти, що його пріоритетом є космічне агентство та інтереси держави, а не дружба з Ілоном Маском, демократи в Палаті представників Конгресу США в цьому сумніваються. Вони ініціювали розслідування потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного з діяльністю Маска, генерального директора компанії SpaceX, яка є головним підрядником NASA. Головне питання – чи використовує мільярдер державне космічне агентство задля власної фінансової вигоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Джерело повідомляє, що конгресмени Максвелл Алехандро Фрост (від Флориди) та Джеррі Конноллі (від Вірджинії) звернулися до головної юристки NASA Айріс Лан із запитом надати документи, які могли б підтвердити або спростувати вплив Маска на отримання державних контрактів. Вони вказують на можливість того, що Маск, як очільник SpaceX, мав доступ до чутливої інформації про конкурентів і міг цим скористатися, щоб забезпечити своїй компанії несправедливу перевагу в отриманні замовлень.

Варто зазначити, що співробітники так званого Департаменту урядової ефективності (DOGE), який фактично підкоряється Маску, отримали безперешкодний доступ до об’єктів NASA у режимі 24/7, включно з апартаментами адміністратора агентства. У листі, надісланому тимчасовій адміністраторці NASA Джанет Петро, конгресмени заявили, що агентство дозволило неперевіреним особам зайти занадто далеко, нехтуючи власними стандартами безпеки. DOGE, як відомо, має повноваження звільняти будь-кого за власним рішенням, а тому це дає великі можливості для корупції та шантажу: працівники космічного агентства можуть свідомо чи несвідомо віддавати перевагу SpaceX просто зі страху бути звільненими.

Законодавці підкреслюють, що досі не відомо, чи проводилася перевірка щодо конфлікту інтересів. SpaceX може отримувати преференції в розподілі державних коштів. За даними Axios, компанія Маска отримала понад 15 мільярдів доларів від NASA, а після інавгурації Дональда Трампа ще пів мільярда доларів.

Маск уже отримав великі контракти від NASA і має шанси на ще більше замовлень. Його контроль над операціями без дотримання законів про самовідвід приносить пряму вигоду його бізнесу,

– заявили Фрост і Конноллі.

На цьому тлі зростає занепокоєння і щодо майбутнього керівництва NASA. Очікується, що Джаред Айзекман, мільярдер і колишній пілот винищувача, який двічі літав у космос на борту кораблів SpaceX, буде скоро затверджений на посаду постійного адміністратора агентства. Він ніколи не працював у NASA, але має тісний зв’язок зі SpaceX, що викликає додаткові підозри у конфлікті інтересів.

На слуханнях він заявив, що не збирається прислухатися до поглядів Маска (зокрема його прагнення скасувати місію на Місяць на користь польотів до Марса), але ніхто не може гарантувати, що він сказав правду.

У листі до головної юристки NASA Айріс Лан від 12 березня Айзекман запевняв, що в разі виникнення конфлікту інтересів він проконсультується з етичним радником агентства і вживе необхідних заходів – від самовідводу до продажу активів.

Не відомо, скільки триватиме розслідування щодо можливого конфлікту інтересів Маска.