Трамп хоче, щоб агенство NOAA замість погоди й екології займалося підтримкою викопного палива

Дональд Трамп, який заперечує глобальне потепління, хоче радикально змінити місію ключового агентства США з питань клімату й погоди. Замість кліматичних досліджень NOAA тепер має зосередитися на підтримці викопного палива та скороченні екологічних програм. Це обернеться великими проблемами для всього світу, а не лише для США.

Трамп хоче, щоб NOAA припинило кліматичну роботу

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала масштабну реорганізацію Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), яке десятиліттями було головним агентством із питань клімату та погоди не лише у США, а й у всьому світі. Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, NOAA має відмовитися від кліматичних досліджень і переорієнтуватися на підтримку видобутку викопного палива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Раніше Трамп звільняє сотні працівників агентства NOAA, і це може вплинути на весь світ

У документі, який підготувало Адміністративно-бюджетне управління, запропоновано ліквідувати Офіс океанічних і атмосферних досліджень – основний дослідницький підрозділ NOAA, який вивчає океани, атмосферу, клімат і погодні системи. Його повне розформування стане ключовим моментом у скороченні бюджету агентства – з попередніх 6,1 мільярда доларів до 4,5 мільярда доларів вже цього року.

Бюджет на операції, дослідження та обладнання NOAA у 2026 році планують урізати на 38% – до 3,47 мільярда доларів. Серед найбільш руйнівних ініціатив – передача функцій із захисту морських ссавців і видів, які перебувають під загрозою зникнення, до іншого агентства – Служби рибних ресурсів і дикої природи, що може залишити серйозні прогалини в екологічному контролі.

Запропоновані зміни є частиною ширшої стратегії Трампа, яка включає скорочення державних витрат, згортання кліматичних ініціатив і розширення енергетичного сектору США. У меморандумі йдеться про необхідність "ліквідувати марнотратну ідеологію", "припинити підтримку воук-наративів" і зосередитися на "звільненні американської енергії".

У документі також зазначено, що NOAA має припинити участь у проєкті GeoXO – новому поколінні супутників для моніторингу клімату й погоди, розробленому спільно з NASA. У результаті спостереження з космосу буде значно скорочено, а акцент зроблять лише на метеорологічних даних.

Окрім того, план передбачає повне припинення фінансування кліматичних, метеорологічних і океанологічних лабораторій, а також освітніх програм і грантів. Скасовується підтримка таких ініціатив, як програма "Морський грант", яка фінансувала науку й освіту в десятках університетів.

За словами колишнього керівника NOAA Ріка Спінрада, ці заходи свідчать про намір не просто скоротити NOAA, а фактично демонтувати його. Ендрю Розенберг, який працював у NOAA за адміністрації Обами, назвав ініціативу "руйнівною" та "ідіотською", вказавши на загрозу як для науки, так і для рибної промисловості.

Документ також передбачає, що NOAA має змінити пріоритети у сфері рибальства, поставивши на перше місце інтереси викопної енергетики. Це включає скасування зусиль зі збереження середовищ існування, відновлення видів і міжюрисдикційних екологічних грантів.

Які наслідки

Варто зазначити, що ця пропозиція суперечить попереднім заявам міністра торгівлі Говарда Лутніка, який раніше запевняв Конгрес, що не планує розпускати NOAA. Проте документ із викладеним проєктом реорганізації агентства, підтверджений джерелами, свідчить про зворотне – курс на демонтаж екологічної та кліматичної місії NOAA вже взято.

Наслідки різкого скорочення функцій агентства або взагалі його ліквідації будуть масштабними. NOAA – це головне джерело точних прогнозів погоди, ураганів, штормів, повеней і пожеж.

Якщо скоротити можливості, США втратять ефективну систему попередження . Це означає більше смертей, більші економічні збитки, колапс інфраструктури та менше часу на підготовку до надзвичайних ситуацій. Країна щороку страждає від ураганів, які з кожним разом лише посилюються. Нерозуміння потенційної загрози призведе до зростання кількості жертв і грошових втрат.

. Це означає більше смертей, більші економічні збитки, колапс інфраструктури та менше часу на підготовку до надзвичайних ситуацій. Країна щороку страждає від ураганів, які з кожним разом лише посилюються. Нерозуміння потенційної загрози призведе до зростання кількості жертв і грошових втрат. Без кліматичних досліджень NOAA уряди, науковці, аграрії, енергетичні компанії не зможуть планувати майбутнє – чи то посухи, чи повені, чи підвищення рівня моря. Це як кермувати авто на шосе з заплющеними очима. І найгірше – це буде не тільки проблема США. NOAA постачає дані всьому світу.

– чи то посухи, чи повені, чи підвищення рівня моря. Це як кермувати авто на шосе з заплющеними очима. І найгірше – це буде не тільки проблема США. NOAA постачає дані всьому світу. NOAA – один із ключових гравців у глобальній екологічній науці. Його супутникові дані, океанічні спостереження та спільні програми з іншими країнами – основа для глобального розуміння клімату. Якщо США вийдуть з цього процесу, виникне "інформаційна діра", яку не так просто заповнити .

. Скорочення фінансування лабораторій, університетських програм і кліматичних ініціатив знищить тисячі робочих місць для науковців, аналітиків, техніків . США почнуть втрачати людський капітал, здатний розв’язувати екологічні й енергетичні виклики.

. США почнуть втрачати людський капітал, здатний розв’язувати екологічні й енергетичні виклики. Примушення NOAA допомагати нафтовидобутку виглядає як спроба перетворити наукову установу на лобістський інструмент . Але це підрізає стратегічну незалежність країни в довгостроковій перспективі – замість інвестицій у стійку енергетику, буде ставка на старі, ризиковані моделі.

. Але це підрізає стратегічну незалежність країни в довгостроковій перспективі – замість інвестицій у стійку енергетику, буде ставка на старі, ризиковані моделі. Без моніторингу океанів, атмосфери, змін середовища – США стануть вразливішими до розливів нафти, морських інфекцій, інвазивних видів, загибелі біорізноманіття . Це не просто "екологічні проблеми" – це загроза харчовій безпеці, здоров’ю і економіці.

. Це не просто "екологічні проблеми" – це загроза харчовій безпеці, здоров’ю і економіці. Зменшення ролі NOAA – сигнал, що США більше не хочуть бути науковим флагманом. Це дасть змогу іншим країнам, таким як Китай, перехопити ініціативу в космічних спостереженнях, кліматичній аналітиці, стандартах безпеки та міжнародних дослідницьких партнерствах.

Ліквідація чи скорочення NOAA – це не просто адміністративна реформа. Це ризик для життя, економіки та глобального майбутнього. І це той випадок, коли внутрішня політика США може стати глобальною катастрофою.