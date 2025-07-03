Третій випадок в історії: у Сонячній системі знайшли новий міжзоряний об'єкт

Астрономи виявили новий космічний об'єкт, названий A11pl3Z, який рухається з надзвичайною швидкістю. Його траєкторія та швидкість свідчать про походження з-за меж нашої зоряної системи. Це відкриття може стати лише третім підтвердженим випадком виявлення міжзоряного гостя в історії космічних спостережень.

Історичний випадок

Науковці кажуть, що A11pl3Z прямує в бік Сонця, але пролетить повз нього, не загрожуючи також Землі. Хоча він і наблизиться до планети, відстань між нами все одно лишатиметься дуже великою. Мінімальна відстань між цим загадковим об'єктом і Сонцем очікується приблизно через чотири місяці. Після цього він покине нашу зону космосу назавжди, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

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A11pl3Z уперше розгледіли в даних, зібраних системою ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) між 25 та 29 червня. Його існування було підтверджено Центром вивчення навколоземних об'єктів NASA та Центром малих планет Міжнародного астрономічного союзу 1 липня. Наразі A11pl3Z вважається великим астероїдом або кометою, потенційно до 20 кілометрів у діаметрі. Він рухається до внутрішньої Сонячної системи зі швидкістю близько 245 000 кілометрів на годину. Об'єкт наближається з області нічного неба, де розташована перемичка Чумацького Шляху.

Виходячи зі швидкості й траєкторії A11pl3Z, експерти припускають, що він походить з-за меж гравітаційного впливу Сонця і має достатній імпульс, щоб пролетіти прямо крізь нашу космічну околицю без уповільнення. Але для підтвердження цих даних потрібні додаткові спостереження.

Траєкторія A11pl3Z є гіперболічною, що відрізняє його від більшості об'єктів у Сонячній системі. Ексцентриситет його орбіти (вигин відносно форми Сонячної системи) становить близько 6.05, що значно вище, ніж у попередніх міжзоряних об'єктів: комети 2I/Borisov (близько 3.35) та Oumuamua (близько 1.02). Це вказує на надзвичайно "прямий" шлях через Сонячну систему, а не вигнуте півколо.



Траєкторія A11pl3Z / Фото Девід Ранкін/Catalina Sky Survey

Наразі A11pl3Z знаходиться на відстані приблизно в 3,8 раза більшій від Сонця, ніж Земля.

Його перше близьке наближення до планети відбудеться 3 жовтня , коли він пройде відносно близько до Марса.

, коли він пройде відносно близько до Марса. Пізніше, 23 жовтня, він досягне своєї найближчої точки до Сонця, пройшовши в межах двох відстаней Земля-Сонце. Під час його прольоту повз Сонце Земля перебуватиме на протилежному боці від зорі.

Ймовірно, найближче до Землі об'єкт наблизиться в грудні, коли він вже буде на шляху геть із Сонячної системи, а сама Земля просунеться трохи далі по своїй орбіті.



Найкраще фото A11pl3Z / Фото Девід Ранкін/Catalina Sky Survey

Попередні міжзоряні гості

Досі були підтверджені лише два міжзоряні об'єкти: комета 2I/Borisov, помічена у 2019 році, та Oumuamua, сигароподібний об'єкт, який викликав дискусії у 2017 році. Деякі астрономи тоді припускали, що Oumuamua міг бути інопланетним зондом, хоча пізніше експерти схилилися до версії про космічний камінь, що виділяє водень. Астроном Гарвардського університету Аві Льоб навіть припустив, що Oumuamua міг бути інопланетним "материнським кораблем", що породило купу спекуляцій та фантазій в інтернеті.

Дослідники планують продовжувати вивчати A11pl3Z протягом найближчих тижнів та місяців, щоб дізнатися більше про його розмір, форму та походження. Для цього будуть задіяні сучасні інструменти. Наприклад, Обсерваторія імені Віри Рубін, найпотужніший у світі оптичний телескоп, що особливо ефективний у виявленні рухомих об'єктів, таких як астероїди. До моменту наближення A11pl3Z телескоп, імовірно, буде вже повністю функціонувати.

Також пропонується використовувати марсоходи NASA для фотографування об'єкта під час його прольоту повз Марс. Аві Льоб також висловив ідею використання космічного телескопа Джеймса Вебба для пошуку ознак "негравітаційного прискорення" в A11pl3Z, що могло б вказувати на ймовірну штучну рухову систему.