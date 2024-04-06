Навіщо NASA запустить три ракети під час сонячного затемнення 8 квітня

NASA планує запустити відразу три ракети в тінь затемнення, яке відбудеться 8 квітня. В Україні воно, на жаль, не буде видимим, оскільки в цей час планета буде повернута до Сонця іншим боком. Що ж учені хочуть дізнатися?

Про що нам розповість затемнення

8 квітня деякі регіони США, Канади та Мексики зануряться в темряву, коли Місяць ідеально пройде перед Сонцем, створюючи повне сонячне затемнення. Мільйони нетерплячих глядачів не єдині, хто схвильований, адже інженери NASA планують максимально використати дорогоцінні кілька хвилин темряви, запустивши ракети прямо в тінь затемнення.

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Ці запуски мають важливу наукову мету: допомогти вченим зрозуміти, як раптове падіння кількості сонячного світла впливає на атмосферу нашої планети.

Відомо, що раптовий перехід від дня до ночі спричиняє різкі перепади температур і навіть змушує тварин змінювати нічну поведінку. Але вчені мало що розуміють про те, як короткі моменти темряви впливають на межу між верхніми та нижніми шарами атмосфери Землі, яка називається іоносферою і простягається на висоті від 90 до 500 кілометрів над поверхнею планети.

Тут ультрафіолетове сонячне випромінювання регулярно відриває електрони від атомів, утворюючи велику кількість електрично заряджених частинок, які наповнюють верхні шари атмосфери. На заході сонця атмосфера розріджується, оскільки ці іони рекомбінують у нейтральні атоми, щоб знову бути вирваними на світанку.

Якщо уявити собі іоносферу як ставок з легкими брижами, затемнення схоже на моторний човен, який раптово розриває воду. Він створює хвилю безпосередньо під ним і позаду нього, а потім рівень води миттєво піднімається, коли він мчить назад,

– каже Аро Барджатія, професор інженерії та фізики з Аеронавігаційного університету Ембрі-Ріддл.

Отже, запустивши три ракети до, під час і після того, як місячна тінь перетвориться на ніч 8 квітня, інженери NASA сподіваються зібрати достатньо даних для прогнозування таких збурень, які, як відомо, заважають як радіо-, так і супутниковому зв'язку.

Тож Барджатія та його команда запустять три ракети з космодрому Воллопс на острові Воллопс, штат Вірджинія. Над цим об'єктом Місяць заблокує лише 81,4% сонячного світла, але команда також сподівається використати тимчасове затемнення, щоб зрозуміти, наскільки поширеним є "слід", створений сонячним затемненням.

Ця ж команда інженерів проводила подібний експеримент під час часткового сонячного затемнення "вогняного кільця" в жовтні минулого року, коли максимум 90% сонячного світла було заблоковано Місяцем. Результати цих запусків показали, що падіння сонячного світла спричинило збурення, здатні вплинути на радіо- та супутниковий зв'язок, що підкреслює необхідність покращення можливостей їхнього прогнозування.

Тепер вчені дізнаються, чи почнуться збурення на тій самій висоті і чи залишаться їхня величина і масштаб незмінними.