Танення полярних льодів має тривожний вплив на тривалість земного року

Глобальне потепління по-різному може впливати на нашу планету. Але є одна зміна, яка не була очевидною протягом останніх років. Нове дослідження показало, що перерозподіл маси від танення полярних льодів змінює швидкість обертання планети.

Геофізик Дункан Агню з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго каже, що за нинішніх темпів танення, високосна секунда, запланована для віднімання від скоординованого всесвітнього часу в 2026 році, щоб забезпечити його відповідність обертанню Землі, не знадобиться до 2029 року.

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Деталі

Переведення часу може здатися не таким вже й важливим. Зрештою, це лише секунда. Але глобальний облік часу – це високоточна і жорстка сфера, на яку покладаються багато сфер і технологій – від комунікацій до мережевих обчислень і фінансових ринків. Крім того, для зміни обертання Землі потрібна велика маса. Цей висновок є сумним свідченням того, наскільки серйозною стала ситуація.

Якби танення полярного льоду не прискорилося останнім часом, проблема [додаткової секунди] виникла б на 3 роки раніше. Глобальне потепління вже впливає на глобальний хронометраж,

– пише Агню в своїй статті.

Координований всесвітній час, або UTC, – це надточна система, заснована на атомних годинниках, навколо яких регулюються всі інші годинники.

Оскільки обертання Землі не є постійним, такий точний хронометр, як атомний годинник, врешті-решт буде відставати від часу, який ми зберігаємо на Землі. Тому час від часу до UTC додається високосна секунда, щоб вирівняти його відношення до Міжнародного атомного часу, або TAI.

Досі у людства не було потреби відкидати додавання зайвої секунди, але у 2022 році Земля пережила найкоротший день за всю історію спостережень, що призвело до спекуляцій і планів щодо від'ємної високосної секунди у 2026 році.

Ми не потребували коригування на високосну секунду з 2016 року, але перспектива від'ємної високосної секунди змусила деяких людей занепокоїтися щодо впливу на наші технології.

Агню зазначає: "Багато систем зараз мають програмне забезпечення, яке може прийняти додаткову секунду, але лише деякі з них дозволяють вилучити секунду, тож очікується, що від'ємна високосна секунда створить багато труднощів".

Оскільки останнім часом з обертанням Землі відбуваються дивні речі, Агню вирішив поглянути на її кутову швидкість у збільшеному масштабі — на те, як змінювалося її обертання в останні роки, і на розподіл маси на її поверхні.

Земну гравітацію постійно відстежують супутники, що обертаються навколо Землі, вимірюючи зміни між їхніми орбітами та відстанями між ними, оскільки на них впливають регіональні варіації сили тяжіння на земній поверхні. Оскільки гравітація безпосередньо пов'язана з масою, це може виявити, де сконцентрована маса.

Агню вивчав зміни в гравітаційному полі Землі та вимірювання швидкості обертання планети. Він виявив, що танення льодовикових шапок помітно впливає на обертання планети. Коли лід у Гренландії та Антарктиді тане, він стікає в океани, перерозподіляючи масу і змінюючи, хоч і незначно, обертання планети.