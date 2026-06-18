Археологи викопали 750-кілограмовий ритуальний камінь, який навмисно заховали тисячі років тому
У стародавній будівлі на території Юдеї археологи натрапили на незвичний артефакт, який може пролити світло на події, що досі викликають суперечки серед істориків. Знахідка пов'язана з масштабними релігійними змінами, про які розповідають біблійні тексти.
Археологи, які працювали на городищі Тель-Етон у стародавній Юдеї, виявили масивний вертикальний камінь – так звану мацебу, що могла відігравати важливу ритуальну роль понад 2700 років тому. Дослідники вважають, що його навмисно вивели з релігійного використання наприкінці VIII століття до нашої ери, коли в регіоні могли відбуватися масштабні релігійні реформи. Дослідження опубліковане в журналі Jerusalem Journal of Archaeology.
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Чому це взагалі цікаво?
Питання про те, чи справді біблійний цар Єзекія провів описані в Біблії зміни в релігійному житті Юдеї, залишається однією з найгарячіших тем близькосхідної археології. До цього більшість доказів археологи знаходили в храмах, святилищах та інших громадських культових спорудах. Нова знахідка цікава тим, що походить не з храму, а зі звичайної адміністративної або житлової будівлі.
Дослідження очолив професор Університету Бар-Ілан Авраам Фауст. У центрі його роботи опинилася споруда, відома як Будівля 101. Археологи часто називають її резиденцією місцевого правителя або губернатора.
Саме там виявили кам'яну брилу висотою близько 1,4 метра та вагою приблизно 750 кілограмів. Первісно вона стояла вертикально в найбільшому приміщенні будівлі прямо навпроти входу. Кожен, хто заходив усередину, неминуче бачив цей монументальний об'єкт.
Науковці зазначають, що практичного призначення для такого каменя в цьому місці не існувало. Саме тому вони пов'язують його з релігійними практиками. Подібні вертикальні камені добре відомі археологам по всьому Стародавньому Близькому Сходу, де вони часто виконували культові функції.
Розташування каменя свідчить про те, що він відігравав важливу роль у житті мешканців будівлі,
– зазначив Авраам Фауст.
Чому камінь заховали?
Найцікавішим виявилося те, що сталося з каменем пізніше. Замість того щоб розбити або знищити його, мешканці споруди акуратно поклали його на бік і включили до складу нової кам'яної платформи.
Для археологів це стало важливим сигналом. Така поведінка свідчить не про випадковість, а про свідоме рішення. Люди відмовилися від колишньої релігійної функції об'єкта, але водночас не захотіли його оскверняти чи руйнувати.
Ті, хто змінював релігійні практики, могли прагнути усунути ритуальну функцію каменя,
– пояснив Фауст.
Водночас дослідник наголошує, що камінь не знищили навмисно.
Вони вивели його з використання, не руйнуючи, фактично нейтралізувавши його культове значення, але зберігши сам об'єкт,
– додав учений.
Чому ця знахідка особлива?
На думку дослідників, головна цінність відкриття полягає не лише в самому камені, а й у місці його виявлення.
Археологи зазвичай шукають сліди релігійних реформ у великих святилищах. Однак зміни в домашніх або локальних культових практиках значно складніше простежити. Невеликі ритуальні предмети люди могли просто прибрати, перенести або викинути, не залишивши помітних археологічних слідів.
Мацеба з Тель-Етона стала винятком через свої розміри. Перемістити або прибрати 750-кілограмовий камінь було непросто, тому мешканці обрали інший шлях – інтегрували його в нову конструкцію.
Дослідження показує, що це сталося ще до того, як місто зруйнувала Ассирійська імперія наприкінці VIII століття до нашої ери. Саме цей період загалом збігається з часом правління царя Єзекії.
Водночас Авраам Фауст не називає знахідку прямим доказом того, що саме Єзекія наказав прибрати камінь. Учений підкреслює, що відкриття лише добре вписується в ширшу картину археологічних свідчень, які вказують на масштабні релігійні зміни в Юдеї того часу.
Якщо ця інтерпретація правильна, то кам'яна брила з Тель-Етона стала рідкісним прикладом того, як великі історичні реформи залишили слід не лише в храмах і святилищах, а й у повсякденному житті людей.