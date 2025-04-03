Учені збудують новий адронний колайдер, який перевершить знамениту установку в ЦЕРНі

Вчені з Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) представили амбітний проєкт – будівництво ще більшого й потужнішого колайдера. Цей гігантський прискорювач частинок має на меті розкрити нові таємниці Всесвіту, поглибивши наше розуміння фундаментальних законів фізики.

Деталі проєкту

Проєкт наразі має назву Future Circular Collider, що можна перекласти як "Майбутній Круговий Колайдер". Це 91-кілометровий тунель, який пролягатиме під землею вздовж франко-швейцарського кордону, зокрема частково під Женевським озером. Він стане наступником Великого адронного колайдера, який працює зараз. Над цією ідеєю працювали близько десяти років і він може значно покращити дослідження решти загадок фізики, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Але не слід очікувати швидкої реалізації проєкту. Нова установка запрацює не раніше 2040 року. Спочатку планують провести експерименти з відомою фізикою, щоб підтвердити співпадіння даних на обох колайдерах. І лише у 2070 роках почнуться експерименти з невідомим. Наприклад, учені планують високоенергетичні зіткнення протонів і важких іонів, сказав Джорджіо Чіареллі, науковий директор Італійського національного інституту ядерної фізики.



Порівняння розмірів двох колайдерів. Червоним позначено розташування нинішнього, а синім зображено територію прокладання майбутнього колайдера / Фото CERN

У проекті викладено запропоновані етапи будівництва, вплив на навколишнє середовище, наукові амбіції та вартість. Незалежні експерти розглянуть його перед тим, як два десятки країн-членів ЦЕРН вирішать у 2028 році, чи варто рухатися далі. Очікується, що на новий колайдер потрібно буде витратити близько 16 мільярдів доларів США.

Вчені, інженери та партнери ЦЕРН розглянули щонайменше 100 сценаріїв для нового колайдера, перш ніж зупинилися на запропонованому 91-кілометровому тунелі на середній глибині 200 метрів. Діаметр тунелю становитиме близько 5 метрів.

Представники ЦЕРН заявляють, що з новою технологією вони очікують наукові відкриття, які можуть стимулювати інновації в таких галузях, як кріогенна техніка, надпровідні магніти і вакуумні технології, що принесуть користь усьому людству. Ми також можемо дізнатися більше про бозон Хіггса, невловиму частинку, яку неоднозначно охрестили "частинкою Бога", що допомогла пояснити, як утворилася матерія після Великого вибуху.

Робота на Великому адронному колайдері, розміри якого становлять порівняно скромні 27 кілометрів, підтвердила в 2013 році існування бозона Хіггса, центрального елемента в головоломці, відомій як стандартна модель, яка допомагає пояснити деякі фундаментальні сили у Всесвіті. Тому тепер потрібно рухатися далі, але поточні можливості цього не дозволяють.

Генеральний директор ЦЕРН Фабіола Джанотті заявив, що майбутній колайдер "може стати найбільш екстраординарним інструментом, коли-небудь побудованим людством для вивчення складових частин і законів природи на найфундаментальніших рівнях" Він дозволить шукати нові фізичні методи, які пояснять структуру та еволюцію Всесвіту.

Участь США

Під питанням лишається участь США у проєкті. Сполучені Штати є домом для 2 000 користувачів ЦЕРН, що робить їх найбільшим національним контингентом серед 17 000 осіб, які там працюють, включаючи зовнішніх експертів за кордоном і персонал на місці. Адміністрація Трампа, яка скорочує іноземну допомогу та витрати на науку і дослідження, може перестати підтримувати ЦЕРН, тоді як адміністрація Байдена раніше обіцяла підтримку США в експлуатації колайдера.

Варто зазначити, що США є лише державою-спостерігачем, а не членом ЦЕРН. Країна не робить регулярних внесків до бюджету ЦЕРН, але оплачує конкретні окремі проєкти. Більша частина регулярного бюджету ЦЕРН надходить з Європи.