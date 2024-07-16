Космічний пінгвін з яйцем – яскраве фото Джеймса Вебба показує дві галактики під час зіткнення

У четвер, 11 липня, відбулася друга річниця наукової діяльності космічного телескопа Джеймса Вебба. Щоб відзначити цю подію, NASA опублікувало захоплююче ювілейне зображення, яке демонструє можливості телескопа в інфрачервоному діапазоні.

На знімку зображені галактики, що зіткнулися, відомі як Пінгвін і Яйце, з витонченими деталями і яскравими кольорами.

Дивіться також Вражаюча знахідка на Місяці підтверджує давню теорію вчених, а згодом допоможе будувати колонії

Галактики Пінгвін і Яйце (Arp 142) розташовані на відстані 326 мільйонів світлових років у сузір'ї Гідри. Ці дві галактики, еліптична галактика (NGC 2937) і спіральна галактика (NGC 2936), знаходяться на відстані близько 100 000 світлових років одна від одної.

Приблизно 25-75 мільйонів років тому їхні шляхи перетнулися, що призвело до гравітаційної взаємодії, яка кардинально змінила форму спіральної галактики.

Космічний телескоп також використав свої передові камери ближнього і середнього інфрачервоного діапазону, щоб зробити зображення двох галактик в інфрачервоному діапазоні.



Фото галактик інструментом MIRI / Фото NASA / ESA

Гравітаційні сили, що діють з боку еліптичної галактики на спіральну, скрутили останню у форму, що нагадує пінгвіна, який охороняє своє яйце. Ця взаємодія також спричинила спалахи зореутворення у хмарах пилу і газу, витягнутих зі спіральної галактики.

Космічне злиття

Еліптична галактика, що складається переважно зі старих зірок, оточена серпанком поліциклічних ароматичних вуглеводнів, створюючи туманне гало. Цей безперервний танець гравітації врешті-решт призведе до злиття двох галактик в одне ціле протягом наступних сотень мільйонів років.