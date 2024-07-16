Космический пингвин с яйцом – яркое фото Джеймса Вебба показывает две галактики во время столкновения

В четверг, 11 июля, состоялась вторая годовщина научной деятельности космического телескопа Джеймса Уэбба. Чтобы отметить это событие, NASA опубликовало захватывающее юбилейное изображение, демонстрирующее возможности телескопа в инфракрасном диапазоне.

На снимке изображены столкнувшиеся галактики,, известные как Пингвин и Яйцо, с изящными деталями и яркими цветами.

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Галактики Пингвин и Яйцо (Arp 142) расположены на расстоянии 326 миллионов световых лет в созвездии Гидры. Эти две галактики, эллиптическая галактика (NGC 2937) и спиральная галактика (NGC 2936), находятся на расстоянии около 100 000 световых лет друг от друга.

Примерно 25-75 миллионов лет назад их пути пересеклись, что привело к гравитационному взаимодействию, которое кардинально изменило форму спиральной галактики.

Космический телескоп также использовал свои передовые камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона, чтобы сделать изображения двух галактик в инфракрасном диапазоне.



Фото галактик инструментом MIRI / Фото NASA / ESA

Гравитационные силы, действующие со стороны эллиптической галактики на спиральную, скрутили последнюю в форму, напоминающую пингвина, охраняющего свое яйцо. Это взаимодействие также вызвало вспышки звездообразования в облаках пыли и газа, вытянутых из спиральной галактики.

Космическое слияние

Эллиптическая галактика, состоящая преимущественно из старых звезд, окружена дымкой полициклических ароматических углеводородов, создавая туманное гало. Этот непрерывный танец гравитации в конце концов приведет к слиянию двух галактик в одно целое в течение следующих сотен миллионов лет.