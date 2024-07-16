В чем польза этого открытия

По словам профессора Университета Тренто в Италии Лоренцо Бруццоне, соавтора новой статьи, ученые использовали самые современные инструменты анализа данных для изучения радиолокационных отражений, чтобы предоставить "первые прямые доказательства существования лавовой трубы под поверхностью Луны", которая может быть доступна для человека.

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Эти пещеры теоретически существуют уже миллионы, если не миллиарды лет, и конечно же, были здесь когда люди высаживались на Луну. Но сейчас ученые впервые продемонстрировали их существование с конкретными доказательствами.

Исследование подчеркивает потенциал для будущих колонистов строить постоянные базы внутри этих туннелей, чтобы уменьшать влияние космического излучения на людей. Например, одна пещера глубиной не менее 100 метров могла бы защитить астронавтов от радиации, экстремальных температурных перепадов и падения микрометеоритов. Это позволит установить более постоянное присутствие на Луне.

Бруццоне и его коллега Леонардо Каррер, доцент Университета Тренто, использовали радиолокационные данные, собранные Лунным разведывательным орбитальным аппаратом NASA в 2010 году, чтобы заглянуть под поверхность Маре Транквилитис, массивного бассейна, образованного потоками лавы, который был местом посадки Аполлона-11, первой миссии экипажа на поверхность Луны 55 лет назад.

Спустя годы мы повторно проанализировали эти данные с помощью сложных методов обработки сигналов, которые мы недавно разработали, и обнаружили радиолокационные отражения от области ямы, которые лучше всего объясняются подземным пещерным каналом,

– объяснил Бруццоне в заявлении.

Благодаря анализу данных они даже смогли создать модель части этого подземного трубопровода. "Наиболее вероятным объяснением наших наблюдений является пустая лавовая труба", – говорит Каррер. Обнаруженная пещера имеет небольшое световое окно, которое ведет к наклонному полу внизу.

Ученые надеются отправить на Луну роботов или беспилотники, чтобы исследовать эти лавовые трубы и сказать, пригодны ли они для проживания людей. Согласно предположениям, в некоторых из этих туннелей температура достигает 17 градусов,, что означает, что они являются отличным местом для приюта людей. "Жизнь на Земле началась в пещерах, поэтому вполне логично, что люди могли бы жить в них на Луне", – добавил Каррер.