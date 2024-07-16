У чому користь цього відкриття

За словами професора Університету Тренто в Італії Лоренцо Бруццоне, співавтора нової статті, вчені використали найсучасніші інструменти аналізу даних для вивчення радіолокаційних відбиттів, щоб надати "перші прямі докази існування лавової труби під поверхнею Місяця", яка може бути доступна для людини.

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Ці печери теоретично існують вже мільйони, якщо не мільярди років, і звісно ж, були тут коли люди висаджувалися на Місяць. Але зараз учені вперше продемонстрували їхнє існування з конкретними доказами.

Дослідження підкреслює потенціал для майбутніх колоністів будувати постійні бази всередині цих тунелів, щоб зменшувати вплив космічного випромінювання на людей. Наприклад, одна печера глибиною щонайменше 100 метрів могла б захистити астронавтів від радіації, екстремальних температурних перепадів і падіння мікрометеоритів. Це дозволить встановити більш постійну присутність на Місяці.

Бруццоне та його колега Леонардо Каррер, доцент Університету Тренто, використали радіолокаційні дані, зібрані Місячним розвідувальним орбітальним апаратом NASA у 2010 році, щоб зазирнути під поверхню Маре Транквілітітіс, масивного басейну, утвореного потоками лави, який був місцем посадки Аполлона-11, першої місії екіпажу на поверхню Місяця 55 років тому.

Через роки ми повторно проаналізували ці дані за допомогою складних методів обробки сигналів, які ми нещодавно розробили, і виявили радіолокаційні відбиття від області ями, які найкраще пояснюються підземним печерним каналом,

– пояснив Бруццоне в заяві.

Завдяки аналізу даних вони навіть змогли створити модель частини цього підземного трубопроводу. "Найбільш вірогідним поясненням наших спостережень є порожня лавова труба", – каже Каррер. Виявлена печера має невелике світлове вікно, яке веде до похилої підлоги внизу.

Вчені сподіваються відправити на Місяць роботів або безпілотники, щоб дослідити ці лавові труби й сказати, чи придатні вони для проживання людей. Згідно з припущеннями, в деяких із цих тунелів температура сягає 17 градусів, а це означає, що вони є чудовим місцем для притулку для людей. "Життя на Землі почалося в печерах, тож цілком логічно, що люди могли б жити в них на Місяці", – додав Каррер.