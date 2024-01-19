Деталі відкриття

Команда вчених під керівництвом місячного геолога Тари Гейден з Університету Західного Онтаріо виявила в метеориті з Місяця мінерал апатит. Він дозволяє припустити, що місячна кора мільярди років тому була багата леткими речовинами й водою. Можливо, там, як і раніше, є вода, а людству лише треба зрозуміти, як її добути.

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Апатит — це водомісткий фосфат кальцію, який широко поширений на Землі. "Виявлення апатиту в ранній місячній корі вперше неймовірно захопливе — ми нарешті можемо почати збирати воєдино цей невідомий етап місячної історії", – каже Гейден.

Науковці довго вважали, що Місяць позбавлений води та летких речовин. Таке враження у науковців склалося через зразки, які доставили експедиції програми "Апполон" – вони не містили відповідних хімічних елементів узагалі, або містили їх вкрай мало. Однак виявилося, що ці зразки нерепрезентативні і за ними не можна зробити висновок про склад інших місячних ґрунтів — так само, як за піском із пустелі не вийде скласти думку про чорноземи.

Ми знаємо найбільше про історію води на Місяці зі зразків, узятих з Аполлона, але вони представляють лише близько 5% всієї поверхні Місяця,

– каже Тара Гейден.

Таким чином ученим було важко вивчати історію летких речовин Місяця через брак летких мінералів для дослідження. Але коли Гейден попросили перевірити зразок породи для колекціонера, вона не просто підтвердила, що камінь походить з Місяця, але й знайшла в ньому досить багато апатиту.



Зразок, який досліджували вчені / Фото Тари Гейден

Це не перше свідчення наявності води на Місяці: вчені вже робили висновок, що вона міститься в місячному вулканічному склі. Воно ховається на дні місячних кратерів, де температура настільки низька, що лід стає твердішим за камінь і зберігається тисячоліттями.

Гейден та її команда очікують, що незабаром вони зможуть перевірити свої здогадки. У найближчому майбутньому пілотований корабель "Оріон" облетить Місяць, а згодом люди висадяться на супутнику Землі в районі Південного Полюса. Це відбудеться в рамках американської космічної програми "Артеміда", яка прагне повернути людей на Місяць і створити там перевалочний пункт для польотів на Марс.