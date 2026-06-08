Секс-працівники попереджають про загрозу для всіх користувачів інтернету: що відбувається з цифр

Обмеження контенту, перевірка віку, дипфейки та контроль над персональними даними дедалі сильніше впливають на життя людей в інтернеті. Представники секс-індустрії стверджують, що саме вони першими стикаються з наслідками нових цифрових правил.

У різних країнах світу секс-працівники дедалі активніше долучаються до обговорення технологічної політики, цифрової безпеки та захисту персональних даних. Вони переконані, що нові інструменти контролю в мережі часто спочатку випробовують саме на представниках дорослої індустрії, а згодом подібні обмеження поширюються на ширші групи користувачів. Про це пише Mashable.

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Чому секс-працівники називають себе "тестувальниками" обмежень в інтернеті?

"Ми знаємо з власного досвіду, що секс-працівники є бета-тестерами процесу позбавлення людей цифрових прав", – заявила Ана Орнелас, фахівчиня з цифрової політики в European Sex Workers' Rights Alliance. Організація представляє понад 100 об'єднань у 30 країнах Європи та Центральної Азії.

Як приклад Орнелас наводить американські закони FOSTA та SESTA, ухвалені у 2018 році. Формально вони були спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми, однак, за словами критиків, фактично призвели до масових блокувань контенту, акаунтів та спільнот, пов'язаних із сексуальною тематикою. Дослідження, на які посилаються активісти, свідчать, що такі обмеження зробили роботу багатьох людей менш безпечною.

Новий фронт боротьби – перевірка віку та дипфейки

Сьогодні однією з головних тем для секс-працівників стали закони про обов'язкову перевірку віку користувачів на сайтах для дорослих.

Подібні вимоги вже діють або готуються до впровадження в десятках країн. Вони передбачають, що користувачі повинні передавати свої персональні дані або документи для підтвердження віку перед доступом до певного контенту. Критики таких законів стверджують, що вони створюють додаткові ризики для конфіденційності та можуть призвести до витоків особистих даних. Крім того, деякі перші дослідження ставлять під сумнів ефективність таких заходів для обмеження доступу неповнолітніх до контенту для дорослих.

Паралельно активісти висловлюють занепокоєння через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту. Орнелас нещодавно брала участь в обговоренні нових регуляторних пропозицій Європейського Союзу щодо ШІ. Особливе занепокоєння викликають можливі винятки для створення сексуалізованих дипфейків.

"Я дуже стурбована цими винятками. Зображення можна взяти навіть із фотографій у купальнику в Instagram. Людині не потрібно бути повністю оголеною, щоб ця технологія становила небезпеку", – наголосила вона.

Боротьба за право на власне цифрове обличчя

Окремий напрямок боротьби пов'язаний із правами на цифровий образ і створений контент.

Гучний конфлікт виник у легальному борделі Sheri's Ranch у штаті Невада. Наприкінці 2025 року працівники закладу отримали новий контракт, який, на їхню думку, фактично дозволяв роботодавцю претендувати на права на їхній образ, творчість і цифрову діяльність.

Після цього співробітники розпочали процес створення профспілки United Brothel Workers. Одна з учасниць кампанії Адалінд Грей заявила, що формулювання договору були настільки широкими, що компанія потенційно могла претендувати навіть на творчі проєкти працівників за межами роботи.

"Я працювала в Sheri's, щоб здійснювати свої мрії, але це не означає, що вони повинні володіти цими мріями", – сказала Грей.

Представник профспілки Скотт Гудстайн вважає, що подібні контракти можуть становити загрозу для працівників будь-якої галузі.

"Кожен, хто створив аудиторію в інтернеті, веде подкаст, блог чи будь-який незалежний проєкт, має замислитися над тим, що роботодавець може захотіти володіти частиною всього, що людина створює, причому безстроково", – зазначив він.

Чому ці суперечки виходять далеко за межі секс-індустрії?

Представники галузі переконані, що цифрові обмеження, які спочатку впливають на них, згодом зачіпають значно ширше коло користувачів. Генеральна директорка австралійської організації Scarlet Alliance Міш Поні наголошує, що законодавство великих країн впливає на весь світ.

"Регулювання в одній країні впливає на інтернет для всіх. Коли технологічні компанії створюють свої правила, вони орієнтуються на регуляторне середовище, в якому працюють", – пояснила вона.

Через це платформи часто обирають максимально обережну політику модерації, яка може зачіпати не лише контент для дорослих, а й освітні матеріали про сексуальне здоров'я, репродуктивну медицину або зменшення шкоди від наркотиків.

Від піонерів інтернету до захисників цифрових прав

Активісти також нагадують, що індустрія контенту для дорослих відіграла важливу роль у розвитку сучасного інтернету.

Організаторка кампаній у США Саша Бі зазначає, що саме попит на дорослий контент свого часу стимулював розвиток онлайн-платежів, систем перевірки банківських карток та швидкісних мереж передачі даних.

"Творці контенту для дорослих створили інтернет", – заявила вона.

На її думку, сьогодні боротьба точиться вже не лише за права конкретної професійної групи, а за фундаментальні принципи свободи слова, контролю над персональними даними та цифрової приватності.

Учасники кампаній у Європі, Австралії та США продовжують збирати дані про наслідки нових технологічних законів та передавати їх політикам і регуляторам. Вони сподіваються, що це допоможе уникнути рішень, які можуть негативно вплинути не лише на секс-працівників, а й на всіх користувачів інтернету.

Як підсумовує Ана Орнелас, досвід спільноти може виявитися корисним для багатьох людей: "З огляду на те, куди все рухається, ці знання ще знадобляться".