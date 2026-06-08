В разных странах мира секс-работники все активнее приобщаются к обсуждению технологической политики, цифровой безопасности и защиты персональных данных. Они убеждены, что новые инструменты контроля в сети часто сначала испытывают именно на представителях взрослой индустрии, а впоследствии подобные ограничения распространяются на более широкие группы пользователей. Об этом пишет Mashable.

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Почему секс-работники называют себя "тестировщиками" ограничений в интернете?

"Мы знаем из собственного опыта, что секс-работники являются бета-тестерами процесса лишения людей цифровых прав", – заявила Ана Орнелас, специалист по цифровой политике в European Sex Workers' Rights Alliance. Организация представляет более 100 объединений в 30 странах Европы и Центральной Азии.

В качестве примера Орнелас приводит американские законы FOSTA и SESTA, принятые в 2018 году. Формально они были направлены на борьбу с торговлей людьми, однако, по словам критиков, фактически привели к массовым блокировкам контента, аккаунтов и сообществ, связанных с сексуальной тематикой. Исследования, на которые ссылаются активисты, свидетельствуют, что такие ограничения сделали работу многих людей менее безопасной.

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Новый фронт борьбы – проверка возраста и дипфейки

Сегодня одной из главных тем для секс-работников стали законы об обязательной проверке возраста пользователей на сайтах для взрослых.

Подобные требования уже действуют или готовятся к внедрению в десятках стран. Они предусматривают, что пользователи должны передавать свои персональные данные или документы для подтверждения возраста перед доступом к определенному контенту. Критики таких законов утверждают, что они создают дополнительные риски для конфиденциальности и могут привести к утечкам личных данных. Кроме того, некоторые первые исследования ставят под сомнение эффективность таких мер для ограничения доступа несовершеннолетних к контенту для взрослых.

Параллельно активисты выражают обеспокоенность из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Орнелас недавно участвовала в обсуждении новых регуляторных предложений Европейского Союза по ИИ. Особое беспокойство вызывают возможные исключения для создания сексуализированных дипфейков.

"Я очень обеспокоена этими исключениями. Изображение можно взять даже из фотографий в купальнике в Instagram. Человеку не нужно быть полностью обнаженным, чтобы эта технология представляла опасность", – подчеркнула она.

Борьба за право на собственное цифровое лицо

Отдельное направление борьбы связано с правами на цифровой образ и созданный контент.

Громкий конфликт возник в легальном борделе Sheri's Ranch в штате Невада. В конце 2025 года работники заведения получили новый контракт, который, по их мнению, фактически позволял работодателю претендовать на права на их образ, творчество и цифровую деятельность.

После этого сотрудники начали процесс создания профсоюза United Brothel Workers. Одна из участниц кампании Адалинд Грей заявила, что формулировки договора были настолько широкими, что компания потенциально могла претендовать даже на творческие проекты работников за пределами работы.

"Я работала в Sheri's, чтобы осуществлять свои мечты, но это не означает, что они должны владеть этими мечтами", – сказала Грей.

Представитель профсоюза Скотт Гудстайн считает, что подобные контракты могут представлять угрозу для работников любой отрасли.

"Каждый, кто создал аудиторию в интернете, ведет подкаст, блог или любой независимый проект, должен задуматься над тем, что работодатель может захотеть владеть частью всего, что человек создает, причем бессрочно", – отметил он.

Почему эти споры выходят далеко за пределы секс-индустрии?

Представители отрасли убеждены, что цифровые ограничения, которые сначала влияют на них, впоследствии затрагивают значительно более широкий круг пользователей. Генеральный директор австралийской организации Scarlet Alliance Миш Пони отмечает, что законодательство крупных стран влияет на весь мир.

"Регулирование в одной стране влияет на интернет для всех. Когда технологические компании создают свои правила, они ориентируются на регуляторную среду, в которой работают", – объяснила она.

Поэтому платформы часто выбирают максимально осторожную политику модерации, которая может затрагивать не только контент для взрослых, но и образовательные материалы о сексуальном здоровье, репродуктивную медицину или уменьшение вреда от наркотиков.

От пионеров интернета до защитников цифровых прав

Активисты также напоминают, что индустрия контента для взрослых сыграла важную роль в развитии современного интернета.

Организатор кампаний в США Саша Би отмечает, что именно спрос на взрослый контент в свое время стимулировал развитие онлайн-платежей, систем проверки банковских карт и скоростных сетей передачи данных.

"Создатели контента для взрослых создали интернет", – заявила она.

По ее мнению, сегодня борьба идет уже не только за права конкретной профессиональной группы, а за фундаментальные принципы свободы слова, контроля над персональными данными и цифровой приватности.

Участники кампаний в Европе, Австралии и США продолжают собирать данные о последствиях новых технологических законов и передавать их политикам и регуляторам. Они надеются, что это поможет избежать решений, которые могут негативно повлиять не только на секс-работников, но и на всех пользователей интернета.

Как заключает Ана Орнелас, опыт сообщества может оказаться полезным для многих людей: "Учитывая то, куда все движется, эти знания еще пригодятся".