iPhone 18 Pro може суттєво подорожчати: аналітики назвали нову ціну

Майбутній iPhone 18 Pro може виявитися помітно дорожчим за попередника. Аналітики пов'язують це з різким зростанням вартості пам'яті та низкою апаратних змін, які Apple планує впровадити в новому поколінні смартфонів.

Генеральний директор Apple Тім Кук нещодавно попередив, що компанія може переглянути ціни на деякі свої пристрої через глобальний дефіцит пам'яті. Проблеми на ринку вже призвели до значного зростання вартості компонентів, які використовуються в сучасній електроніці. Про це пише GSMarena.

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Чому виробництво iPhone 18 Pro може різко подорожчати?

Точних цін Apple поки не розкриває, однак видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінки аналітичної компанії TechInsights спробувало підрахувати, скільки може коштувати майбутній iPhone 18 Pro.

Результати свідчать, що новий смартфон може стати одним із найдорожчих флагманів Apple за останні роки. Найбільший внесок у подорожчання роблять оперативна та постійна пам'ять.

За оцінками TechInsights, у 2025 році модуль оперативної пам'яті обсягом 12 гігабайтів, який використовувався в iPhone 17 Pro, обходився Apple приблизно у 39 доларів.

У випадку з iPhone 18 Pro аналогічний обсяг пам'яті може коштувати вже близько 145 доларів.

Схожа ситуація спостерігається й з накопичувачами. Якщо модуль сховища на 256 гігабайтів раніше коштував компанії близько 13 доларів, то тепер його вартість може зрости до 51 долара. Таким чином ціна лише двох ключових компонентів збільшується в кілька разів порівняно з попереднім поколінням.

Скільки коштуватиме виробництво нового смартфона?

Аналітики підрахували, що собівартість базового iPhone 17 Pro з накопичувачем на 256 гігабайтів становила приблизно 582 долари.

Для iPhone 18 Pro цей показник може зрости до 726 доларів. Ідеться лише про виробничі витрати без урахування маркетингу, логістики, програмного забезпечення, сервісного обслуговування та інших супутніх витрат компанії.

У США базова версія iPhone 17 Pro з 256 гігабайтами пам'яті стартувала з позначки 1 099 доларів. За даними TechInsights, це забезпечувало Apple валову маржу на рівні 47%.

Якщо компанія захоче зберегти аналогічну прибутковість для iPhone 18 Pro, стартова ціна новинки мала б зрости до 1 371 долара. Втім, аналітики вважають, що Apple може обрати більш традиційний підхід до ціноутворення та встановити вартість на рівні 1 299 доларів. У такому випадку валова маржа знизиться приблизно до 44%, але пристрій залишиться психологічно ближчим до звичних цінових категорій.

Нові камери можуть підняти ціну ще вище

Пам'ять може бути не єдиною причиною подорожчання.

Згідно з чутками, iPhone 18 Pro отримає повністю нову систему камер із об'єктивом зі змінною діафрагмою. Така технологія дозволяє гнучкіше контролювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, і потенційно покращує якість фотографій у різних умовах освітлення.

Однак новий модуль камери може виявитися значно дорожчим за нинішній. За оцінками аналітиків, його виробництво може коштувати Apple щонайменше на 50% більше порівняно з камерою, яка використовується в iPhone 17 Pro.

Якщо врахувати й ці додаткові витрати, вартість базової версії iPhone 18 Pro може досягти приблизно 1 399 доларів.

Що буде з iPhone 18 Pro Max?

Подорожчання майже напевно торкнеться й старшої моделі.

Зараз базова версія iPhone 17 Pro Max продається у США за 1 199 доларів. Якщо прогнози щодо iPhone 18 Pro справдяться, то новий iPhone 18 Pro Max також отримає вищу стартову ціну.

Конкретні цифри поки не називаються, однак різниця може виявитися помітною навіть для преміального сегмента. Водночас варто враховувати, що наразі йдеться лише про прогнози аналітиків та попередні розрахунки. До офіційного анонсу лінійки iPhone 18 залишається ще чимало часу, тому Apple може переглянути як конфігурації пристроїв, так і цінову політику залежно від ситуації на ринку пам'яті та інших комплектуючих.