Після анонсу watchOS 27 однією з найбільш обговорюваних новин стала сумісність нової системи з попередніми поколіннями Apple Watch. Компанія припиняє підтримку одразу п'яти моделей, які більше не зможуть оновитися до нової версії програмного забезпечення. Про це пише 9to5mac.

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Чому Apple відмовилася від підтримки старіших Apple Watch?

Під обмеження потрапили:

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch SE другого покоління;

Apple Watch Ultra першого покоління.

Таким чином, watchOS 27 підтримуватиметься лише відносно новими моделями годинників.

Список сумісних пристроїв цього року виглядає так:

Apple Watch SE третього покоління;

Apple Watch Series 9;

Apple Watch Series 10;

Apple Watch Series 11;

Apple Watch Ultra 2;

Apple Watch Ultra 3.

Саме ці моделі отримають усі нові функції та можливості операційної системи після її офіційного релізу восени 2026 року.

В інтерв'ю TechRadar менеджерка з маркетингу продуктів Apple Watch і напрямку здоров'я Кейт Дулі пояснила, що рішення було пов'язане насамперед із продуктивністю пристроїв.

За її словами, під час розробки кожного нового програмного оновлення компанія прагне забезпечити максимально якісний користувацький досвід незалежно від моделі пристрою.

"З кожним новим випуском програмного забезпечення для всіх наших платформ ми хочемо гарантувати найкращий користувацький досвід, тому продуктивність і швидкодія залишаються нашим пріоритетом", – зазначила Дулі.

Apple пояснює, що деякі ключові функції watchOS 27 потребують суттєво більшої обчислювальної потужності, ніж можуть забезпечити старі моделі.

Які нові можливості потребують потужнішого процесора?

Однією з головних новинок watchOS 27 стане інтеграція Siri AI – нового покоління голосового помічника на базі штучного інтелекту. Для нього навіть передбачено окремий застосунок.

Крім того, система отримає:

новий динамічний інтерфейс сітки застосунків;

покращену функцію Workout Buddy для тренувань;

новий жест керування Tap Gesture;

інші оновлення, пов'язані зі штучним інтелектом та персоналізацією.

За словами представниці Apple, ці функції найкраще працюють на пристроях, починаючи з Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 та Apple Watch SE третього покоління.

"Нові можливості watchOS, включно з функціями Siri AI та новим жестом натискання, найкраще працюють завдяки обчислювальній потужності Apple Watch Series 9 і новіших моделей, Ultra 2 і новіших моделей, а також SE 3", – пояснила Кейт Дулі.

Що буде з користувачами старих моделей?

Попри втрату підтримки watchOS 27, власникам старіших годинників не доведеться негайно змінювати пристрої.

Apple наголошує, що Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE другого покоління та Ultra першого покоління й надалі зможуть працювати в парі з iPhone, на яких встановлені актуальні версії iOS.

Крім того, компанія продовжить випускати для них оновлення безпеки.

"Старі пристрої й надалі можуть бути під'єднані до iPhone з найновішим програмним забезпеченням і продовжать отримувати оновлення безпеки, тому користувачі збережуть якісний досвід використання Apple Watch", – підкреслила Дулі.

Коли вийде watchOS 27?

Наразі watchOS 27 доступна лише розробникам у рамках бета-тестування.

Публічна бета-версія стане доступною у липні 2026 року, після чого Apple продовжить тестування системи серед ширшого кола користувачів.

Фінальний реліз для всіх власників сумісних Apple Watch очікується восени разом з іншими новими операційними системами компанії.

Відмова від підтримки навіть відносно нових моделей, таких як Apple Watch Series 8 та перший Apple Watch Ultra, стала одним із найрадикальніших рішень Apple за останні роки у сфері програмної підтримки носимих пристроїв. Компанія робить ставку на функції штучного інтелекту та нові можливості, які потребують сучаснішого апаратного забезпечення.