Схоже, виробники знайшли спосіб боротись зі зростанням цін на оперативну пам'ять

Ціни на оперативну пам'ять за останній рік різко зросли через бум штучного інтелекту та попит з боку дата-центрів. Це вдарило по виробниках ПК і кінцевих покупцях. Водночас галузеві джерела вказують, що найгірша фаза подорожчання RAM, ймовірно, вже позаду.

Останні місяці користувачі ПК та ноутбуків спостерігали різке подорожчання оперативної пам'яті. За масштабами цей процес нагадує ситуацію з відеокартами під час криптобуму, однак причини інші. Основним драйвером став вибуховий попит на пам'ять для AI-датацентрів, що призвів до дефіциту чипів і стрімкого зростання цін. Про це пише Slash Gear.

Дивіться також П'ять міфів про залізо, які потрібно знати перед покупкою ноутбука

Чи справді ціни на RAM перестали зростати?

Найбільше від цього виграли виробники пам'яті, які отримали рекордні прибутки. Водночас бренди ноутбуків і ПК змушені були закуповувати RAM за завищеними цінами та перекладати ці витрати на покупців. У результаті ноутбуки й комп'ютери подорожчали навіть у масових конфігураціях.

Попри очікування тривалого зростання, представник Intel заявив, що ситуація може бути не такою драматичною. Старший директор із продуктового менеджменту Intel Ніш Нілалоджанан у коментарі Tom's Guide пояснив, що більшість виробників ноутбуків мають запаси оперативної пам'яті на 9–12 місяців. Частина компаній уже оплатила RAM для моделей, запланованих на 2026 рік, що знижує ризик нових різких стрибків цін у найближчій перспективі.

Масштаби подорожчання RAM у 2025 році були значними. За даними PcPartPicker, ціни на модулі змінювалися буквально за тижні. Наприклад, комплект G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 обсягом 64 ГБ подорожчав із приблизно 220 доларів у вересні до понад 700 доларів у грудні, а згодом перевищив 900 доларів. При цьому схожа динаміка спостерігалася і в більш доступному сегменті. Базові комплекти DDR5, які раніше коштували близько 100 доларів, подекуди зростали в ціні втричі.

Виробники ноутбуків також були змушені реагувати. У грудні кілька великих брендів підтвердили підвищення цін. Dell збільшила вартість комерційних ноутбуків і десктопів із 32 ГБ RAM на 130–230 доларів. Asus оголосила про подорожчання на початку 2026 року, а Framework протягом 2025 року двічі переглядала ціни.

Однак свіжі дані свідчать про певну стабілізацію. Після безперервного зростання з третього кварталу 2025 року до середини січня 2026 року ціни на RAM вирівнялися. За статистикою PcPartPicker, це стосується більшості масових конфігурацій – від DDR4-3200 до DDR5-5200. Подальше зростання фіксується лише у вузькому сегменті високопродуктивних модулів DDR5-5600 і DDR5-6000, але темпи вже значно повільніші.

Експерти зазначають, що вирішальним фактором стане друга половина 2026 року. Саме в третьому кварталі 2025 року ціни почали зростати найагресивніше, і подібний сценарій теоретично може повторитися. Водночас виробники пам'яті нарощують потужності, а компанії уважніше підходять до планування закупівель.

Навіть якщо повернення до рівня середини 2025 року займе час, поточна стабілізація виглядає позитивним сигналом для ринку. Для виробників ПК і покупців ноутбуків у 2026 році це може означати поступове полегшення цінового тиску, хоча оперативна пам'ять усе ще залишається дорогим компонентом.