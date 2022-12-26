Сторінка, що слідкує за літаком Ілона Маска, повернулася в Twitter, але зі змінами

Новий обліковий запис Джека Суїні називається ElonJetNextDay. Він працюватиме в зміненому вигляді, щоб відповідати новим правилам соціальної мережі, які Маск запровадив після скандалу з літаком.

Нагадаємо, пересування приватного літака Ілона Маска публікувалося в реальному часі не менш як рік, перш ніж новий глава Twitter заблокував обліковий запис, звинувативши розробника бота в тому, що він створює загрозу його особистій безпеці. Відразу ж у соцмережі з'явилася нова заборона, яка не дозволяє публікувати інформацію про місцезнаходження людини в реальному часі.

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Щоб не порушувати нових правил Twitter, Джек Суїні, який керує ботом ElonJet, тепер публікуватиме дані про літак Маска із затримкою в 24 години. Мільярдер раніше заявив, що такі дописи не будуть вважатися порушеннями:

"Будь-який обліковий запис, що доксить інформацію про місцезнаходження будь-кого в режимі реального часу, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це включає в себе розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в режимі реального часу. Публікація інформації про місцезнаходження, в якому ви перебували з невеликим запізненням, не є проблемою безпеки, тому це не є порушенням безпеки".

Суїні каже, що наразі розміщуватиме повідомлення вручну, поки працює над інфраструктурою для повної автоматизації облікового запису.

Цікаво, що інформація, яку він публікує, є відкритою та міститься на спеціальному сайті, який показує всі перельоти на планеті. Більшість комерційних і приватних літаків оснащено технологією автоматичного спостереження-трансляції (ADS-B), яка передає унікальний код (прив’язаний до бортового номера літака), що містить таку інформацію, як висота й місцезнаходження. Ці дані є загальнодоступними, і літаки, які літають у США та Європі, зобов’язані транслювати її, щоб запобігти зіткненням у повітрі. Тобто будь-хто й без цього бота може зайти та подивитися, де зараз перебуває джет Ілона Маска. Однак глава компанії все одно вважає загрозою саме роботу Суїні.

Поки що не було ніякої реакції від Ілона Маска з приводу нового облікового запису ElonJet.