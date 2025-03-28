Стародавній організм, якого вважали предком грибів, насправді може бути новою гілкою життя

Сенсаційне відкриття ставить під сумнів усталені уявлення про еволюцію життя на Землі. Дослідники виявили, що гігантський організм Prototaxites, який раніше вважався стародавнім грибом, насправді може належати до зовсім невідомої гілки дерева життя, нового царства.

Загадка Prototaxites

Учені висунули гіпотезу, що химерна давня форма життя, відома як Prototaxites, яка вважається першим гігантським організмом, що жив на суші, можливо, є частиною абсолютно невідомої гілки еволюційного дерева, яка обірвалась і не дожила до наших днів. Ці організми існували приблизно 420-375 мільйонів років тому, в Девонському періоді, і візуально нагадували циліндричні стовбури дерев без гілок. Прототаксити були справді величезними, деякі з них досягали 8 метрів заввишки та 1 метра завширшки, повідомляє 24 Канал з посиланням на bioRxiv.

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З моменту першої знахідки скам'янілостей прототакситів у 1843 році, вчені не могли однозначно визначити, до якого царства вони належать – рослин, грибів чи водоростей. Хімічний аналіз скам'янілостей, проведений у 2007 році, привів до висновку, що прототаксити, ймовірно, були гігантськими стародавніми грибами.

Однак нове дослідження ставить під сумнів цю теорію. Згідно з новими даними, прототаксити, можливо, не були грибами, а належали до зовсім іншої, раніше невідомої форми життя.

Важливо зазначити, що це дослідження ще не пройшло рецензування незалежними вченими, а отже поки що повинно сприйматися зі скепсисом.

Наразі все життя на Землі класифікується в межах трьох доменів – бактерії, археї та еукарії. Остання назва відповідає за всі багатоклітинні організми, що своєю чергою належать до чотирьох царств: тварини, рослини, гриби та протисти. Бактерії та археї містять лише одноклітинні організми.

Попередні хімічні аналізи скам'янілостей прототакситів показали, що вони, ймовірно, харчувалися організмами, які розкладалася поряд з ними, подібно до сучасних грибів, а не виробляли їжу з вуглекислого газу, як рослини. Однак нове дослідження стверджує, що прототаксити могли мати зовсім іншу стратегію харчування, відмінну від того, що ми бачимо сьогодні у грибів, рослин, тварин і протистів.

Дослідники вивчали скам'янілі рештки одного з видів Prototaxites, а саме Prototaxites taiti, знайдені в осадовому відкладенні у Шотландії. Це місце відоме надзвичайно добре збереженими скам'янілостями ранніх наземних рослин і тварин. Prototaxites taiti був значно меншим за інші види прототакситів, досягаючи лише кількох сантиметрів заввишки, але все одно є найбільшим зразком прототакситів, знайденим у цьому регіоні.

Аналізуючи внутрішню структуру скам'янілості, дослідники виявили, що внутрішня частина складалася з мережі трубок, схожих на ті, що є у грибів. Однак ці трубки розгалужувалися і з'єднувалися не так, як у сучасних грибів.

Ми повідомляємо, що [...] анатомія Prototaxites taiti принципово відрізнялася від усіх відомих існуючих або вимерлих грибів. Тому ми робимо висновок, що Prototaxites не був грибом, і натомість пропонуємо віднести його до нині повністю вимерлої наземної лінії,

– пишуть дослідники в статті.

У тих же самих відкладеннях у Шотландії також збереглися справжні гриби того ж періоду, що дозволило дослідникам провести хімічне порівняння з прототакситами. Окрім унікальних структурних характеристик, команда виявила, що скам'янілості прототакситів мають зовсім інші хімічні сигнатури, ніж скам'янілості грибів.

Це свідчить про те, що прототаксити не містили хітину, основного будівельного блоку клітинних стінок грибів і відмінної риси грибного царства. Натомість скам'янілості прототакситів містили хімічні речовини, схожі на лігнін, який міститься в деревині та корі рослин.

Ми дійшли висновку, що морфологія та молекулярний відбиток P. taiti чітко відрізняється від морфології грибів та інших організмів, що збереглися поряд з ним, і пропонуємо розглядати його як представника раніше неописаної, повністю вимерлої групи еукаріотів,

– додали автори.

Учений Кевін Бойс, який у 2007 році проводив дослідження, котре визнало Prototaxites грибом, не брав участі в цьому новому дослідженні, але вже заявив, що погоджується з висновками нової заяви: "Враховуючи сучасну філогенетичну інформацію, немає належного місця для Prototaxites у філогенезі грибів", – сказав Бойс. Він додає, що, навіть якщо це й був гриб, він усе одно являє собою "новий експеримент" природи зі складними багатоклітинними організмами, які зараз вимерли й не мають спільного багатоклітинного нащадка серед жодних організмів сьогодні.

Для остаточного визначення природи прототакситів і причин їх вимирання мільйони років тому необхідні подальші дослідження їх скам'янілостей, а також більше самих скам'янілостей.