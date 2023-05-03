Експансія рослин на сушу є визначальною віхою в розвитку життя на Землі. Колонізація пов'язана з низкою важливих інновацій у плані будови, анатомії та біохімії рослин, які трансформували глобальні біогеохімічні цикли та кліматичні умови на планеті.

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Деталі відкриття

Дослідники з Китаю з'ясували, що складні рослини колонізували сушу 444 мільйони років тому. Це дещо раніше, ніж вважалося.

Палеохіміки вивчили ізотопи ртуті у відкладеннях палеозойської ери. Аналіз стародавніх відкладень ґрунту показав, що колонізація суходолу складно влаштованими рослинами відбулася на 14 мільйонів років раніше – на початку силурійської епохи.

Вчені проаналізували частки ртуті-199 і ртуті-200 в породах, що сформувалися в різні епохи палеозойської ери 520-250 мільйонів років тому. Заміри показали, що низькі частки ізотопів характерні не тільки для відкладень середини девонської ери, а й для порід, що сформувалися 444 мільйони років тому. Раніше палеонтологи спиралися на вік відбитків куксонії – найдавнішої викопної сухопутної рослини Землі.

Перші рослини, схожі на дерева за своєю будовою, з'явилися приблизно 400 мільйонів років тому — у середині девонського періоду.

Примітивні судинні рослини виникли в середині силурійської ери – близько 430 мільйонів років тому.

Після цього відбулася одна з наймасштабніших екологічних перебудов в історії Землі — колонізація суходолу рослинами та насичення атмосфери рекордно великою кількістю кисню.

Дослідники можуть поки що лише припускати, який вигляд мали ці доісторичні рослини. Втім, у скам'янілостях збереглися повноцінні кореневі системи та стовбури дерев. Вони мало схожі на сучасні — замість листя в них була фотосинтезуюча кора, і самі дерева нагадували скоріше гігантську кукурудзу або очерет.