В інтерв'ю Манкузо розповів, якими складними шляхами відбувається комунікація між рослинами, чи розумні вони насправді та що його відкриття означають для вегетаріанців.

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Розумні рослини

Ботанік працював над дисертацією, коли на відеозаписі побачив, що корінь, який росте, огинає перешкоду в ґрунті задовго до того, як її торкається. Це наштовхнуло його на думку, що рослини можуть бути розумними організмами, а все, що нам відомо про мозок, стосується й рослин. Наші нейрони — це звичайні клітини, здатні виробляти електричні сигнали. У рослин майже кожна клітина здатна на таке.

За словами Манкузо, рослини здатні спілкуватися між собою майже на рівні людей. Тобто, вони можуть передавати повідомлення, що несуть певне значення, тим, хто в змозі їх прийняти та зрозуміти. Не вміючи вільно пересуватися, вони розвинули інші системи комунікації. Найважливіша серед них — летючі речовини, які переносяться повітрям. Кожна молекула несе якусь інформацію, а шляхом змішування молекул можна передати відносно складне повідомлення.

Щодо розумності, то насамперед учений наголошує, що наука не знає достеменно, що таке розум і свідомість. Один із підходів пов'язує свідомість із чіткою біологічною функцією: свідомість це те, чого немає, коли ми глибоко засинаємо або опиняємося під дією анестезії. Манкузо вирішив для початку перевірити, чи можна приспати рослини. Він виявив, що всі рослини також схильні до анестезії, як і людина.

Ми думали, що свідомість – це щось пов'язане з мозком, але я вважаю, що і свідомість, і розум більш тілесні, співвідносяться з усім тілом,

— каже науковець.

Але це не означає, що тепер і рослини їсти неетично, вважає біолог. Точніше, це не більш неетично, ніж їсти яловичину або кільку. Ба більше, рослини, на відміну від тварин, виробляють плоди спеціально для того, щоб їх хтось з'їв. Щоправда, після перероблювання вони мають знову потрапити на землю й удобрити її. Інакше природний цикл буде порушено.