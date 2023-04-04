Результати

Як відомо, тварини з хоча б мінімально розвиненими розумовими здібностями можуть легко пов'язати стимул з реакцією і змінити свою поведінку. Наприклад, якщо ви виявили, що дотик до гарячої плити викликає біль, то, цілком імовірно, надалі зміните свою поведінку, щоб запобігти повторенню ситуації.

Цікаво Знайдено два нові види птахів з нейротоксинами в пір'ї

Вважається, що здатність запам'ятовувати такі речі з'явилася в міру розвитку нервової системи, яка регулює силу і пластичність синапсів у мозку. Але не у всіх тварин є мозок. Морські анемони та медузи мають децентралізовану нервову мережу.

Під час експерименту автори нового дослідження злегка били актиній струмом, одночасно вмикаючи світло.

У відповідь на больовий подразник актинії втягують щупальця.

Досить швидко актинії навчилися втягувати щупальця тільки у відповідь на увімкнення світла.

Якщо для складніших організмів це доволі очевидна реакція, то від кишковопорожнинних можна було очікувати різного – така реакція вчених здивувала.

Досі незрозуміло, чи мають актинії ті самі типи нейромодуляторів (наприклад, серотонін або дофамін), що й ми, чи їхня здатність виробляти поведінку у відповідь на стимули розвивалася незалежно.

Професор Саймон Шпрехер з Фрібурзького університету, який працював над дослідженням, каже, що це спонукає до подальшого дослідження тварин, що не мають мозку, і взагалі феномену навчання без мозку.