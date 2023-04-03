Птахи мешкають в одному з найчистіших тропічних лісів Землі. Відкрила їх експедиція в джунглі Нової Гвінеї. Генетичні зміни дозволили цим пернатим переносити досить сильний нейротоксин у своєму пір'ї.

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Що відомо

Кожен із нових видів розвинув здатність їсти токсичну їжу та перетворювати її на власну отруту. Це робить їх схожими на деяких отруйних жаб. Вчені кажуть, що механізм формування цієї здібності схожий в еволюційному плані, хоча одні з іншими ніяк не контактували й узагалі живуть в різних регіонах планети. Крім того, мутація, що забезпечує стійкість, виникає в різних ділянках ДНК.

Ми були дуже здивовані, виявивши, що ці птахи отруйні. За більш ніж два десятиліття у світі не було виявлено жодного нового виду отруйних птахів,

– каже автор дослідження Кнуд Йонссон з Університету Копенганена.

Отрута, що міститься в тілах і оперенні цих птахів, називається батрахотоксин. Це неймовірно потужний нейротоксин, який у вищих концентраціях призводить до м'язових спазмів і зупинки серця в людей майже одразу після контакту.

Судячи з фотографій, де вчені тримають їх у руках без рукавичок, концентрація отрути в пір'ї для людини замала й може вражати лише дрібніших тварин.



Пташка виду Pachycephala schlegelii / Фото University of Copenhagen

За словами зоологів, місцеві жителі не люблять гостру їжу і тримаються подалі від цих птахів, бо їхнє м'ясо "обпікає рот, як перець чилі". Власне, так дослідники вперше й дізналися про них.