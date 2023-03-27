Нове дослідження припускає, що наша здатність піклуватися про інших може мати дуже давнє походження. За словами вчених з Португальського інституту науки Гулбенкяна, вона могла бути глибоко вкорінена в доісторичних тваринах, які жили 450 мільйонів років тому, ще до того, як риби та ссавці розійшлися на дереві життя.

Цікаво Ґендальф би зрадів: в Австралії виявили останки гігантських орлів, яким понад 50 000 років

Що відомо

Дослідження показує, що риби можуть помічати страх інших риб і потім теж лякатися. Ця здатність регулюється окситоцином, тією самою хімічною речовиною мозку, яка лежить в основі емпатії у людей.

Дослідники продемонстрували це, видаливши гени, пов'язані з виробленням і поглинанням окситоцину, в мозку рибок Даніо.

Ці риби стали антисоціальними – вони не могли змінити свою поведінку, коли інші риби хвилювалися, і взагалі зрозуміти, що щось не так.

Але коли деяким таким рибам вводили ін'єкції окситоцину, їхня здатність відчувати й відображати почуття інших риб відновлювалася.

Вони реагують на те, що інші налякані. У цьому плані вони поводяться точно так само, як ми,

– каже нейробіолог з Університету Калгарі Ібукун Акінрінаде, один з авторів дослідження.

Дослідження також показало, що рибки Даніо приділяли більше уваги тим особинам, які раніше зазнавали стресу – поведінка, яку дослідники порівняли з їхнім втішанням.

Попередні дослідження показали, що окситоцин відіграє аналогічну роль у мишей.