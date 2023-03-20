Величезні орли жили в Австралії в епоху плейстоцену, 700 000 – 50 000 років тому. У птаха був розмах крил до 3 метрів і сильні кігті – досить великі, щоб схопити кенгуру. Це найбільший хижий птах, який коли-небудь літав над австралійським континентом.

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Що з'ясували палеонтологи

Розмір Dynatoaetus досить великий порівняно з більшістю сучасних орлів, але австралійські гіганти були все ж трохи меншими, ніж найбільші відомі особини двох інших віддалено споріднених вимерлих видів: Hieraaetus moorei з Нової Зеландії та Gigantohierax suarez з Куби.

Dynatoaetus gaffae і нещодавно описані Cryptogyps – це нові роди хижих птахів, унікальні для Австралії. Ці птахи, схожі на орлів і стерв'ятників, існували приблизно 50 000 років тому,

– зазначила докторка палеонтології з Університету Фліндерса Еллен Мазер.

Перші викопні рештки Dynatoaetus gaffae виявили ще у XX столітті в печері Майрс у хребтах Фліндерс. Серед них були кістки грудини, плечова кістка та дві нігтьові фаланги.

Ще 28 кісток птаха, включно з черепом, хребцями та додатковими кістками крил і ніг, науковці знайшли на цьому самому місці в 2021 році.

Це відкриття показує, що популяція птахів колись була значно різноманітнішою в Австралії, і що хижаки також постраждали від масового вимирання, яке знищило більшість мегафауни Австралії.