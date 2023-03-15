Винуватцями цих несподіваних та вкрай агресивних нападів є Latrodectus geometricus, які найімовірніше походять з Африки або Південної Америки. Сьогодні вони поширилися на всі континенти планети, крім Антарктиди.
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Що відомо про цих павуків
Коричневі вдови належать до того ж роду, що й чорні вдови. Останніх налічується п'ять видів, у тому числі три, що походять з Північної Америки:
- південні чорні вдови (Latrodectus mactans),
- західні чорні вдови (Latrodectus hesperus),
- північні чорні вдови (Latrodectus variolus).
Але на відміну від чорних вдів, які можуть завдати людині надзвичайно болючі, а іноді й смертельні укуси, напади коричневих вдів рідко завдають значної шкоди людям – ймовірно, тому, що вони впорскують менше отрути, попри те, що їхня отрута є такою ж токсичною.
За даними Центру дослідження інвазивних видів (CISR), у США коричневі вдови вперше були помічені в 1935 році у Флориді, а згодом поширились по південних штатах і Каліфорнії. З того часу, як цей інвазивний вид був виявлений, чисельність південних і західних чорних вдів різко впала, особливо у Флориді, де в деяких районах південні чорні вдови "локально вимерли".
Експеримент
У новому дослідженні коричневих вдів поміщали в лабораторні резервуари з трьома іншими видами: південною чорною вдовою, червоним домашнім павуком та трикутним павуком (Steatoda triangulosa). Всі вони перетинаються в дикій природі.
- Виявилося, що в парі павуками, які не є вдовами, коричнева вдова мирно співіснувала у 50-80 відсотках тестів. У решті випадків один павук вбивав і з'їдав іншого, але не було великої різниці між тим, який вид у підсумку перемагав.
- Коли доросла коричнева вдова жила з дорослою чорною, мирне їх життя спостерігали тільки в 30% випадків. У 40% коричнева вбивала чорну. Ще у 30% перемагала чорна, але вона вбивала лише після того, як коричнева вдова нападала першою.
- Найбільше дослідників вразила частина експерименту з молодими особинами. Коли разом поміщали молоду коричневу і молоду чорну вдову, перша вбивала другу у 80% випадків.
- Загалом, коричневі вдови вбивали чорних вдів у шість разів частіше, ніж інші два види павуків.
Імовірне пояснення
В окремих експериментах команда також показала, що коричневі вдови виробляють більше нащадків, ніж чорні. При цьому вони також досягали зрілості швидше. Це могло б пояснити, чому нестатевозрілі особини так вправно вбивають молодих чорних вдів, що, своєю чергою, пояснює, чому популяції чорних вдів скорочуються на територіях, куди вторглися коричневі.
Однак чому ж саме два близькоспоріднені види так по-різному реагують один на одного, дослідники поки не знають.