Винуватцями цих несподіваних та вкрай агресивних нападів є Latrodectus geometricus, які найімовірніше походять з Африки або Південної Америки. Сьогодні вони поширилися на всі континенти планети, крім Антарктиди.

Цікаво По всьому світу знаходять скам'янілості гігантських мурах: у чому їх найбільша загадка

Що відомо про цих павуків

Коричневі вдови належать до того ж роду, що й чорні вдови. Останніх налічується п'ять видів, у тому числі три, що походять з Північної Америки:

південні чорні вдови (Latrodectus mactans),

західні чорні вдови (Latrodectus hesperus),

північні чорні вдови (Latrodectus variolus).

Але на відміну від чорних вдів, які можуть завдати людині надзвичайно болючі, а іноді й смертельні укуси, напади коричневих вдів рідко завдають значної шкоди людям – ймовірно, тому, що вони впорскують менше отрути, попри те, що їхня отрута є такою ж токсичною.

За даними Центру дослідження інвазивних видів (CISR), у США коричневі вдови вперше були помічені в 1935 році у Флориді, а згодом поширились по південних штатах і Каліфорнії. З того часу, як цей інвазивний вид був виявлений, чисельність південних і західних чорних вдів різко впала, особливо у Флориді, де в деяких районах південні чорні вдови "локально вимерли".

Проте вчені не знають, чому це відбувається: інші види павуків не постраждали від прибуття коричневої вдови, і, схоже, немає ніякої конкуренції за ресурси, яка б змусила два види вдів боротися один з одним.

Експеримент

У новому дослідженні коричневих вдів поміщали в лабораторні резервуари з трьома іншими видами: південною чорною вдовою, червоним домашнім павуком та трикутним павуком (Steatoda triangulosa). Всі вони перетинаються в дикій природі.

Виявилося, що в парі павуками, які не є вдовами , коричнева вдова мирно співіснувала у 50-80 відсотках тестів. У решті випадків один павук вбивав і з'їдав іншого, але не було великої різниці між тим, який вид у підсумку перемагав.

, коричнева вдова мирно співіснувала у 50-80 відсотках тестів. У решті випадків один павук вбивав і з'їдав іншого, але не було великої різниці між тим, який вид у підсумку перемагав. Коли доросла коричнева вдова жила з дорослою чорною , мирне їх життя спостерігали тільки в 30% випадків. У 40% коричнева вбивала чорну. Ще у 30% перемагала чорна, але вона вбивала лише після того, як коричнева вдова нападала першою.

, мирне їх життя спостерігали тільки в 30% випадків. У 40% коричнева вбивала чорну. Ще у 30% перемагала чорна, але вона вбивала лише після того, як коричнева вдова нападала першою. Найбільше дослідників вразила частина експерименту з молодими особинами . Коли разом поміщали молоду коричневу і молоду чорну вдову, перша вбивала другу у 80% випадків.

. Коли разом поміщали молоду коричневу і молоду чорну вдову, перша вбивала другу у 80% випадків. Загалом, коричневі вдови вбивали чорних вдів у шість разів частіше, ніж інші два види павуків.

Імовірне пояснення

В окремих експериментах команда також показала, що коричневі вдови виробляють більше нащадків, ніж чорні. При цьому вони також досягали зрілості швидше. Це могло б пояснити, чому нестатевозрілі особини так вправно вбивають молодих чорних вдів, що, своєю чергою, пояснює, чому популяції чорних вдів скорочуються на територіях, куди вторглися коричневі.

Однак чому ж саме два близькоспоріднені види так по-різному реагують один на одного, дослідники поки не знають.