Учений, що відсидів за незаконне створення генетично модифікованих дітей, повертається до роботи

Скандальний китайський вчений повернувся на роботу після ув'язнення, котре стало його покаранням за допомогу в створенні немовлят з відредагованим геномом. Як повідомляється, Хе Цзянькуй знову редагує гени людських ембріонів у лабораторії, але він стверджує, що тепер його експерименти будуть проводитися за правилами.

Що відомо

У нещодавньому інтерв'ю Хе Цзянькуй розповів, що він знову працює в галузі генної інженерії людини. Повідомляється, що ці нові експерименти відповідають етичним стандартам, і вчений пообіцяв, що більше не працюватиме над створенням будь-яких інших модифікованих людей.

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У листопаді 2018 року на міжнародній науковій конференції він шокував світ, оголосивши, що його команда модифікувала гени кількох людських ембріонів, а потім успішно імплантувала їх жінкам-доброволицям. Модифікації, нібито зроблені за допомогою технології редагування генів CRISPR/Cas9, мали на меті надати імунітет до ВІЛ-інфекції. На момент його заяви одна жінка вже народила сестер-близнючок Лулу і Нану, а третя дитина з'явилася на світ наступного року.

Редагування геному живих людей явно порушувало китайське законодавство. А урядовці, які розслідували цю справу, незабаром заявили, що він вчинив також інші етичні порушення, щоб гарантувати, що його експерименти триватимуть за планом, наприклад, підробив результати аналізів крові, щоб його ВІЛ-позитивні добровольці-чоловіки могли бути використані для допоміжної репродукції.

Попри побоювання, що йому може загрожувати смертна кара за його дії, вчений у підсумку, яке закінчилось ще у 2022 році.

У понеділок японське видання The Mainichi опублікувало інтерв'ю з Хе Цзянькуєм. Як повідомляється, після звільнення з в'язниці він відновив свої дослідження з редагування геному людських ембріонів у трьох лабораторіях. Вчений сподівається, що ці дослідження одного дня приведуть до лікування рідкісних генетичних розладів, таких як м'язова дистрофія Дюшена та спадкова хвороба Альцгеймера. При цьому він також пообіцяв, що його робота зараз повністю законна.

Ми будемо використовувати викинуті людські ембріони, дотримуючись як національних, так і міжнародних правил,

– сказав він в інтерв'ю газеті The Mainichi.

Хоча Хе й висловив певний жаль з приводу того, як він проводив свої сумнозвісні експерименти, стверджуючи, що дослідження було "занадто поспішним", вчений залишається рішучим щодо безпеки й достовірності своєї роботи. За його словами, діти, народжені в результаті його експериментів — зараз їм близько п'яти років — не виявили жодних ознак хвороби або нецільових генетичних змін, пов'язаних з редагуванням.

Я пишаюся тим, що допоміг сім'ям, які хотіли мати здорових дітей,

– каже він.

І хоча він каже, що не намагатиметься створювати інших модифікованих людей, він вірить, що "суспільство врешті-решт прийме" цей вид генної інженерії в майбутньому.