Традиційні батареї в цих пристроях вимагають хірургічної заміни, коли вони розряджаються, що створює ризики та незручності для пацієнтів. Однак команда китайських вчених запропонувала інноваційну альтернативу: імплантовану батарею, що живиться від кисню організму, інформує 24 Канал.

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Детальніше про роботу

Дослідження, опубліковане в журналі Chem, розповідає про розробку батареї, яка використовує кисень, природно присутній в організмі людини, для підтримки безперервного живлення. Батарея має електроди, виготовлені із золота та натрію, які вважаються безпечними для організму. Взаємодіючи з киснем під час метаболізму, ці електроди генерують електрику, а захисний пластиковий корпус забезпечує біосумісність.

В експериментальних дослідженнях, проведених на лабораторних щурах, дослідники імплантували натрієво-кисневу (Na-O2) батарею безпосередньо під шкіру тварин. Результати показали стабільний вихід електроенергії в діапазоні від 1,3 до 1,4 вольт, а також відсутність ознак запалення або негативного впливу на життєдіяльність щурів.

Чому це важливо

Хоча поточний вихід енергії може бути недостатнім для сучасних медичних пристроїв, це дослідження є багатообіцяючим підтвердженням концепції використання внутрішнього кисню в ролі джерела енергії.

За словами Сіженга Лю (Xizheng Liu), дослідника з Тяньцзіньського технологічного університету та автора-кореспондента дослідження, використання безперервного постачання кисню в організмі може потенційно продовжити термін служби батареї, що виходить за рамки обмежень, встановлених для звичайних матеріалів.

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У перспективі дослідники мають на меті підвищити вихідну потужність батареї, зберігаючи її безпеку для внутрішнього використання. У разі успіху ця технологія може революціонізувати довговічність імплантованих медичних пристроїв, забезпечуючи тривалу функціональність без необхідності інвазивної заміни батареї.