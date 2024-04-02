Ученый, отсидевший за незаконное создание генно-модифицированных детей, возвращается к работе

Скандальный китайский учёный вернулся на работу после заключения, которое стало его наказанием за помощь в создании младенцев с отредактированным геномом. Как сообщается, Хэ Цзянькуй снова редактирует гены человеческих эмбрионов в лаборатории, но он утверждает, что теперь его эксперименты будут проводиться по правилам.

Что известно

В недавнем интервью Хэ Цзянькуй рассказал, что он снова работает в области генной инженерии человека. Сообщается, что эти новые эксперименты соответствуют этическим стандартам, и ученый пообещал, что больше не будет работать над созданием любых других модифицированных людей.

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В ноябре 2018 года на международной научной конференции он шокировал мир, объявив, что его команда модифицировала гены нескольких человеческих эмбрионов, а затем успешно имплантировала их женщинам-добровольцам. Модификации, якобы сделанные с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9, имели целью предоставить иммунитет к ВИЧ-инфекции. На момент его заявления одна женщина уже родила сестер-близняшек Лулу и Нану, а третий ребенок появился на свет в следующем году.

Редактирование генома живых людей явно нарушало китайское законодательство. А чиновники, которые расследовали это дело, вскоре заявили, что он совершил и другие этические нарушения, чтобы гарантировать, что его эксперименты будут продолжаться по плану, например, подделал результаты анализов крови, чтобы его ВИЧ-положительные добровольцы-мужчины могли быть использованы для вспомогательной репродукции.

Несмотря на опасения, что ему может грозить смертная казнь за его действия, ученый в итоге, которое закончилось еще в 2022 году.

В понедельник японское издание The Mainichi опубликовало интервью с Хэ Цзянькуем. Как сообщается, после освобождения из тюрьмы он возобновил свои исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов в трёх лабораториях. Ученый надеется, что эти исследования однажды приведут к лечению редких генетических расстройств, таких как мышечная дистрофия Дюшена и наследственная болезнь Альцгеймера. При этом он также пообещал, что его работа сейчас полностью законна.

Мы будем использовать выброшенные человеческие эмбрионы, соблюдая как национальных, так и международных правил,

– сказал он в интервью газете The Mainichi.

Хотя Хэ и выразил некоторое сожаление по поводу того, как он проводил свои печально известные эксперименты, утверждая, что исследование было "слишком поспешным", ученый остается решительным в отношении безопасности и достоверности своей работы. По его словам, дети, рожденные в результате его экспериментов — сейчас им около пяти лет - не обнаружили никаких признаков болезни или нецелевых генетических изменений, связанных с редактированием.

Я горжусь тем, что помог семьям, которые хотели иметь здоровых детей,

– говорит он.

И хотя он говорит, что не будет пытаться создавать других модифицированных людей, он верит, что "общество в конце концов примет" этот вид генной инженерии в будущем.