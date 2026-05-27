Британські візи під загрозою – сайт UK Visa Portal злив у мережу паспорти та селфі тисяч людей

Онлайн-сервіс для оформлення британських віз опинився в центрі скандалу після масштабного витоку персональних даних. У відкритий доступ потрапили фотографії паспортів та селфі людей, які користувалися платформою для подання документів.

Про інцидент повідомило видання TechCrunch. Журналісти з'ясували, що сайт UK Visa Portal публічно відкривав доступ до документів користувачів, які завантажували свої паспорти та фотографії для оформлення британської імміграційної візи або електронного дозволу на в'їзд.

За словами анонімного інформатора, у мережі могли опинитися щонайменше 100 тисяч документів. TechCrunch перевірив справжність даних – журналісти зв'язалися з кількома постраждалими, і ті підтвердили, що їхні документи дійсно належать їм.

Серед оприлюднених матеріалів були фотографії паспортів, селфі та інші дані, які зазвичай використовують для підтвердження особи під час оформлення візових заявок. Такі витоки особливо небезпечні через ризик крадіжки особистості, фінансового шахрайства та використання документів у схемах соціальної інженерії.

Сайт не пов'язаний із урядом Великої Британії

UK Visa Portal не має стосунку до уряду, але попри це деякі користувачі помилково сплачували сервісу гроші, думаючи, що звертаються до офіційної державної платформи GOV.UK.

Подібні посередницькі сервіси працюють у "сірій зоні" – вони пропонують допомогу із заповненням заявок, але часто не пояснюють достатньо чітко, що не представляють державу. Через це користувачі можуть платити додаткові збори за послуги, які насправді доступні безпосередньо через урядові сайти.

У випадку UK Visa Portal проблема виявилася значно серйознішою – компанія фактично залишила конфіденційні документи без належного захисту.

Компанія не відповіла на попередження журналістів

Журналісти спробували повідомити компанію про проблему ще до публікації матеріалу. Однак сайт не мав окремого механізму для повідомлень про кібербезпеку або контактів відповідальних за захист даних осіб.

Автори статті звернулися на електронну адресу підтримки, вказану на сайті, але у відповідь отримали листи не від керівництва сервісу, а від юристів та PR-представників компанії. Видання пояснило, що через чутливість даних не може передавати деталі електронною скринькою підтримки, адже немає гарантії, що інформацію не використають зловмисники.

TechCrunch просив організувати прямий контакт із менеджментом компанії, однак відповіді так і не отримав. На момент публікації матеріалу проблема залишалася невирішеною.

Чому такі витоки особливо небезпечні

Витоки паспортів та біометричних даних з фото належать до найнебезпечніших типів компрометації персональних даних. На відміну від пароля, паспорт неможливо просто замінити одним кліком, а фотографії документів часто використовують для відкриття банківських рахунків, криптовалютних акаунтів або проходження верифікації на різних сервісах.

Особливу загрозу становить і те, що зловмисники можуть комбінувати такі дані з іншими витоками інформації. Це дозволяє створювати переконливі шахрайські схеми або фальшиві цифрові особистості.

Останніми роками кіберексперти неодноразово попереджали про зростання кількості сервісів-посередників, які збирають надмірний обсяг персональних даних без достатнього рівня захисту. Через популярність електронних віз і цифрових дозволів на подорожі кількість подібних платформ лише збільшується.