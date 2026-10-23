Україна разом із ICEYE та Nokia створить власний захищений супутниковий зв'язок

Міністерство оборони України підписало лист про наміри з технологічними гігантами ICEYE та Nokia. Сторони планують розробку захищеної системи супутникового зв'язку для оборонних потреб нашої держави.

Новий крок до космічної автономії України

Документ підписали 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до України. Головна мета ініціативи полягає у вивченні можливостей для розгортання супутникової системи, яку повністю контролюватиме українська сторона. Про це повідомила компанія ICEYE.

Майбутня мережа використовуватиме супутники на низькій навколоземній орбіті, власну наземну інфраструктуру та спеціалізовані термінали. Це дозволить забезпечити надійне з'єднання для військових і зменшити залежність від нестабільних іноземних приватних операторів, які можуть використовувати факт надання своїх технологій як важіль тиску на українську владу.

Україна вже має досвід плідної співпраці з фінською технологічною компанією ICEYE у сфері космічної розвідки. Зокрема, у січні 2026 року Міністерство оборони уклало угоду про розширення доступу українських захисників до супутникових даних компанії.

ICEYE заснована у 2014 році в місті Еспоо. Компанія проєктує, створює та експлуатує найбільше у світі угруповання супутників із радаром із синтезованою апертурою (Synthetic Aperture Radar). Радіолокаційні апарати ICEYE здатні робити чіткі знімки поверхні Землі незалежно від часу доби чи погодних умов. У серпні 2022 року Фонд Сергія Притули за кошти українських донатів придбав для ЗСУ один із супутників ICEYE та надав доступ до бази даних супутникових знімків.

Раніше компанії ICEYE та Nokia домовилися про спільну розробку захищених широкосмугових супутникових систем для державних і військових замовників. Перші апарати цієї мережі партнери планують вивести на орбіту у 2028 році.

Створення такої мережі стане важливим елементом підсилення оборонного сектору. Нагадаємо, що раніше Україна розпочала роботу над власною системою зв'язку, яка дозволить гарантувати стабільну роботу військових у найскладніших умовах. Схоже, ці дві системи будуть співіснувати, хоча є ймовірність, що вони будуть поєднані в одну розробку.

Партнерство з фінськими технологічними лідерами дасть змогу Україні закласти фундамент для власної незалежної супутникової інфраструктури вже у найближчі роки.