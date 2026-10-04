Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Києві.

Що відомо про власну супутникову систему України?

Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над супутниковою системою, яка може стати аналогом або подібною до Starlink.

Є напрацювання. Ми працюємо над similar (схожим на – ІФ-У) Starlink,

– сказав Зеленський.

Створення власної супутникової інфраструктури могло б посилити незалежність у сфері зв'язку та забезпечити додаткові можливості для передачі даних. Наразі Україна активно використовує супутниковий зв'язок Starlink, зокрема для забезпечення комунікацій в умовах російської агресії.

Нагадаємо, Україна вже отримала перші результати застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими повітряними цілями. Володимир Зеленський повідомив, що найкращий показник наразі демонструють перехоплювачі "Барс" – близько 30% збиття цілей. За словами президента, це далекобійні дрони, які за своїми характеристиками "майже ракети".

Водночас Україна продовжує випробовувати інші моделі дронів-перехоплювачів. Окремо розвивається програма "Турелі", яку планують масштабувати для захисту різних об'єктів.

Зеленський висловив сподівання, що між виробниками виникне конструктивна конкуренція, яка допоможе підвищити ефективність засобів протидії російським дронам.