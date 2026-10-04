Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Киеве.

Что известно о собственной спутниковой системе Украины?

Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над спутниковой системой, которая может стать аналогом или похожей на Starlink.

Есть наработки. Мы работаем над similar (схожим на – ИФ-У) Starlink,

– сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использовать спутниковый интернет Starlink для нанесения ударов по России.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", – пояснил он.

Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологииогії.

Создание собственной спутниковой инфраструктуры могло бы укрепить независимость в сфере связи и обеспечить дополнительные возможности для передачи данных. В настоящее время Украина активно использует спутниковую связь Starlink, в частности для обеспечения связи в условиях российской агрессии.

Напомним, Украина уже получила первые результаты применения дронов-перехватчиков для борьбы с российскими воздушными целями. Владимир Зеленский сообщил, что лучший показатель на данный момент демонстрируют перехватчики "Барс" – около 30% сбитых целей. По словам президента, это дроны дальнего радиуса действия, которые по своим характеристикам "почти ракеты".

В то же время Украина продолжает испытывать другие модели дронов-перехватчиков. Отдельно развивается программа "Турели", которую планируют масштабировать для защиты различных объектов.

Зеленский выразил надежду, что между производителями возникнет конструктивная конкуренция, которая поможет повысить эффективность средств противодействия российским дронам.