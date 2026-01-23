Україна посіла 5 місце за рівнем цифрових державних послуг серед усіх країн світу

Україна за відносно короткий період здійснила ривок у сфері цифрового врядування та державних сервісів. На міжнародному рівні ці зміни вже оцінюють як системні та завершені, а український досвід дедалі частіше розглядають як приклад для інших країн.

Чому з України беруть приклад?

Під час дня GovTech в Українському домі в Давосі, що вперше відбувся в межах Всесвітнього економічного форуму, з ключовою панеллю виступив Михайло Федоров – колишній міністр цифрової трансформації та чинний міністр оборони України. У своїй промові він наголосив, що за шість років Україні вдалося побудувати повноцінну цифрову державу, на що більшості країн світу потрібні десятиліття. Детальним звітом про це з 24 Каналом поділилися представники Ukraine House Davos 2026.

Дивіться також Угода США з TikTok нарешті укладена: якою буде нова американська компанія

За словами Федорова, сьогодні Україна посідає п’яте місце у світі серед 102 країн за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Одним із ключових факторів такого результату стало створення екосистеми "Дія". Наразі сервісом користуються понад 23 мільйони українців – це більше 70 відсотків власників смартфонів у країні. У застосунку доступні 33 цифрових документи й понад 65 державних послуг. Ще понад 150 сервісів працюють через сайт.

Україна також стала першою державою у світі, яка запровадила цифрові паспорти на національному рівні. Державні послуги, які раніше асоціювалися з чергами та паперовою бюрократією, тепер доступні безпосередньо зі смартфона.

У 2024 році журнал Time назвав онлайн-шлюби одним із найкращих винаходів року,

– зазначив Федоров.

Штучний інтелект в Україні

Окремий акцент міністр зробив на розвитку штучного інтелекту. Україна вже запустила першого у світі національного агента штучного інтелекту для надання державних послуг та створила AI Center of Excellence. Цей центр займається розробкою та впровадженням рішень на основі штучного інтелекту в економіці, освіті, медицині та оборонному секторі.

Стратегічна мета – до 2030 року увійти до трійки світових лідерів із використання штучного інтелекту в державному секторі.

Краще, ніж у Швейцарії

Позицію України як одного з глобальних лідерів GovTech підтвердив і делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербер. Він зазначив, що рівень цифровізації українських державних сервісів у багатьох аспектах уже перевищує швейцарський. За його словами, швидкість ухвалення рішень і впровадження інновацій в Україні стала міжнародним орієнтиром.

Швейцарія підтримує цифрову трансформацію України з 2015 року через програму EGAP, а загальний обсяг фінансування таких ініціатив сягнув близько 110 мільйонів євро.

Окремо Жербер наголосив, що цифрові рішення, зокрема "Дія", онлайн-шлюби та освітня екосистема "Мрія", стали символами сучасної української держави та прикладом того, як цифровізація підвищує стійкість країни.