Українця судять у США за створення сайту з підробленими посвідченнями

Цифрова безпека світових фінансових установ опинилася під серйозною загрозою через появу спеціалізованих платформ, що використовують нейромережі для обходу верифікації. Один із наймасштабніших подібних проектів, який дозволяв створювати ілюзію справжніх документів за лічені хвилини, став об'єктом розслідування ФБР.

Шахрайська платформа називалась OnlyFake. Її ворець, 27-річний українець, що спеціалізувався на масовому випуску фальшивок, офіційно визнав свою провину, пише Bleeping Computer.

Як працювала схема OnlyFake?

У Федеральному суді Мангеттена оголосили, що громадянин України Юрій Назаренко визнав провину, скільки стояв за створенням та керуванням сумнозвісним вебсайтом. Цей ресурс використовував передові технології штучного інтелекту для генерації надзвичайно реалістичних фотографій підроблених документів, зазначено в обвинувальному акті.

За час свого існування платформа встигла випустити понад 10 000 фальшивих посвідчень особи, що принесло її власнику сотні тисяч доларів незаконного прибутку, пише Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка.

Назаренко, який використовував у мережі псевдоніми "John Wick", "Tor Ford" та "Uriel Septimberus", розробив систему, яка пропонувала клієнтам небачений рівень персоналізації. Користувачі могли замовити цифрові копії посвідчень водія для всіх 50 штатів США, американські паспорти, картки соціального страхування, а також документи ще приблизно 56 країн світу.



Приклад процесу створення підроблених водійських прав Нью-Йорка / Фото Окружного суду США

Особливістю OnlyFake була можливість обирати вигляд готового продукту – клієнт міг отримати або чіткий скан документа, або фотографію, яка імітувала реальну картку чи паспорт, що лежить на поверхні столу. Саме такий формат часто дозволяє обманювати автоматизовані системи перевірки.

Основним призначенням цих фальшивок був обхід процедур верифікації "Знай свого клієнта" (KYC) у банках та на криптовалютних біржах. Такі перевірки є критично важливими для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Використовуючи цифрові підробки від OnlyFake, зловмисники могли приховувати свою справжню особу, відкриваючи рахунки для легалізації злочинних доходів.

Розслідування справи супроводжувалося активною роботою агентів ФБР під прикриттям, які у травні та червні 2024 року здійснили контрольні закупівлі на сайті. Їм вдалося успішно придбати підроблені паспорти США та посвідчення водія штату Нью-Йорк. Навіть після того, як у лютому 2024 року журналісти видання 404 Media оприлюднили інформацію про сайт, Назаренко намагався приховати сліди своєї діяльності, видаляючи електронні листи та переказуючи криптовалюту через мережу численних гаманців.

Прокурор США Джей Клейтон наголосив, що державні посвідчення особи є фундаментом безпеки, який дозволяє протидіяти тероризму, викраденням людей та фінансовим махінаціям, тому діяльність подібних фабрик підробок ставить під удар усе суспільство.

Помічник директора ФБР Джеймс Барнакл додав, що платформа Назаренка відкривала перед злочинцями безліч можливостей для маніпуляцій, дозволяючи обходити закони, спрямовані на прозорість фінансових операцій.

Що загрожує обвинуваченому?

Юрій Назаренко був екстрадований до Сполучених Штатів із Румунії у вересні 2025 року за сприяння міжнародних правоохоронних органів. Тепер йому загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за змову з метою вчинення шахрайства з документами.

Крім того, українець погодився на конфіскацію майна та грошових коштів на загальну суму 1 200 000 доларів, що складають незаконно отриманий дохід від роботи сайту. Винесення остаточного вироку суддею Маргарет Гарнетт заплановане на 26 червня 2026 року.